Brunn am Gebirge (OTS) -

win2day, die Spieleseite der Österreichischen Lotterien und Österreichs einzig konzessionierte Plattform für Online-Glücksspiel, führt gemeinsam mit DIMOCO, einem lizenziertem Zahlungsinstitut, Carrier Billing als Zahlungsoption auf der gesamten Plattform ein.

Userinnen und User können damit Einzahlungen tätigen und wiederkehrende Zahlungen für Lotterieprodukte einrichten, die direkt über die Handyrechnung abgerechnet werden. Der Bezahlvorgang wird dadurch einfacher: Eine Kreditkarte oder ein separates Zahlungskonto ist nicht nötig. Der Service steht ab sofort für alle win2day Produkte zur Verfügung und sorgt für ein einheitliches Bezahlerlebnis auf der gesamten Plattform.

„Bei win2day muss Komfort immer mit Verantwortung, Transparenz und höchsten Standards im Spielerschutz einhergehen“ , sagt Martin Škopek, Vorstandsdirektor der Österreichischen Lotterien GmbH. „Carrier Billing bietet unseren Kundinnen und Kunden eine vertraute und unkomplizierte Zahlungsoption und gibt ihnen über die Handyrechnung zugleich einen klaren Überblick über ihre Ausgaben. Mit seiner regulierten Infrastruktur und seiner langjährigen Erfahrung bei sicheren mobilen Zahlungen war DIMOCO der ideale Partner, um diese Lösung verantwortungsvoll und zuverlässig umzusetzen.“

Carrier Billing baut auf der bestehenden Kundenbeziehung zwischen Konsumentinnen und Konsumenten und ihrem Mobilfunkbetreiber auf. Zahlungen werden direkt über den Mobilfunkvertrag abgerechnet, Transparenz und Kontrolle sind dabei von Haus aus gegeben. Technisch basiert die Lösung auf der regulierten Infrastruktur von DIMOCO und den etablierten Anbindungen an die Mobilfunkbetreiber.

„Carrier Billing entwickelt sich zur zentralen Zahlungsmethode überall dort, wo es auf Geschwindigkeit, Vertrauen und einfachen Zugang ankommt“ , sagt Clemens Leitner, CEO von DIMOCO. „ DIMOCO stellt die regulierte Infrastruktur und die Anbindungen an die Mobilfunkbetreiber bereit, die das in großem Umfang möglich machen. Dass sich win2day für uns entschieden hat, zeigt das Vertrauen in unsere Fähigkeit, sichere mobile Zahlungen in einem so stark regulierten Umfeld wie iGaming abzuwickeln. “

Die Einführung von Carrier Billing unterstützt das Engagement von win2day für verantwortungsvolles Spielen im Rahmen des Playsponsible-Ansatzes. Wer über die Handyrechnung bezahlt, nutzt einen vertrauten Abrechnungsweg und sieht alle Ausgaben übersichtlich auf der monatlichen Mobilfunkrechnung. Das schafft Transparenz und fördert einen bewussten Umgang mit dem eigenen Geld.

In Österreich ist Carrier Billing unter „Zahlen per Handyrechnung“ weit verbreitet, der gemeinsamen Marke der drei Mobilfunkbetreiber des Landes A1, Magenta und Drei. Ermöglicht wird der Service durch die Anbindung von DIMOCO an diese Betreiber.

Die Zusammenarbeit unterstreicht die wachsende Bedeutung von Carrier Billing im iGaming und in der digitalen Unterhaltung: als skalierbare Zahlungslösung, die Einmalzahlungen ebenso abdeckt wie Abonnements.

Gemeinsam bieten win2day und DIMOCO Userinnen und Usern damit eine neue, komfortable Zahlungsoption. Sie verbindet die Einfachheit der Abrechnung über die Handyrechnung mit der Sicherheit und Kontrolle, die ein reguliertes iGaming-Umfeld verlangt.

Über win2day

win2day ist die Online-Spieleseite der Österreichischen Lotterien und bietet als einzige legale Glücksspielplattform Österreichs ein umfassendes Angebot. Neben sämtlichen Lotteriespielen der Österreichischen Lotterien – wie Lotto „6 aus 45“ oder EuroMillionen – umfasst das Angebot Slots und Casinospiele wie den win2day Poker Room oder das win2day Online Studio, das erste Online-Casino mit Live-Übertragung aus Wien. Ergänzt wird das Portfolio durch ein breites Sportwettenangebot. Alle Spiele unterliegen strengsten Sicherheits-, Fairplay- und Spielerschutzrichtlinien.

Über DIMOCO

DIMOCO ist ein von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) konzessioniertes Zahlungsinstitut und Principal Member von Visa und Mastercard. Im Jahr 2000 als Pionier im Carrier Billing gegründet, ist DIMOCO heute ein Full-Stack-Zahlungsdienstleister: Kartenzahlungen, Carrier Billing, alternative Zahlungsmethoden und Open Banking. Jedes Setup wird auf das Geschäftsmodell des Händlers zugeschnitten: auf seine Märkte, seinen Zahlungsmix und sein Risikoprofil.