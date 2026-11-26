Graz, 26. November 2026 (OTS) -

Die Erfolgsgeschichte von SPORTaktiv geht in die nächste Runde: Mit dem aktuellen Winterguide 2026/27 erweitert Österreichs größtes Aktivsportmagazin seine internationale Präsenz. Nach der Expansion nach Deutschland im Jahr 2023 erscheint es ab sofort auch in Polen, Tschechien und den Niederlanden. Mit einer Gesamtauflage von 300.000 Exemplaren in fünf Ländern zählt das Magazin damit zu den größten unabhängigen Print-Wintermagazinen Europas.

„ 2025 konnten wir unser 25-jähriges Bestehen feiern und zugleich das erfolgreichste Geschäftsjahr unserer Unternehmensgeschichte abschließen. Auf dieser starken Basis haben wir die Entscheidung getroffen, unsere Marktpräsenz gezielt auszubauen und die wichtigsten Herkunftsmärkte für den österreichischen Wintertourismus zu erschließen “, sagt SPORTaktiv-Herausgeber Alfred Brunner.

Offensive Wachstumsstrategie statt Rückzug

Während sich viele Medienunternehmen mit Sparmaßnahmen auf die Herausforderungen des Printmedienmarktes einstellen, setzt SPORTaktiv bewusst auf Expansion. Hintergrund dafür sind die positiven Entwicklungen im Tourismusbereich, in dem Aktivurlaub und Naturerlebnisse weiterhin stark nachgefragt werden.

„ Radfahren, Wandern und Wintersport boomen. Gleichzeitig stammen mehr als 74 Prozent aller Nächtigungen in Österreich aus dem Ausland. Das hat uns darin bestärkt, den Schritt in die wichtigsten europäischen Herkunftsmärkte zu wagen “, erklärt Brunner.

Starke Vertriebspartner in vier neuen Märkten

Für die internationale Expansion setzt SPORTaktiv auf eine maßgeschneiderte Vertriebsstrategie. In den neuen Märkten wird der Winterguide sowohl renommierten Tageszeitungen und Magazinen beigelegt als auch über führende Sport-Onlineshops distribuiert.

Zu den Vertriebspartnern zählen Süddeutsche Zeitung und Frankfurter Allgemeine Zeitung in Deutschland, Forbes Polska, Newsweek Polska in Polen, Roularta-Magazine EW, Helden und Fiets in den Niederlanden, in allen drei genannten Ländern zusätzlich über xspo.com sowie mit Hospodářské noviny, DNES und Intersport in Tschechien.

Auflage und Umsätze gesteigert

Mit den neuen Ländereditionen steigt die Gesamtauflage des Winterguides von bisher 50.000 Exemplaren in Österreich auf insgesamt 300.000 Stück. Dafür wurden die Inhalte vollständig in die jeweiligen Landessprachen übersetzt.

Der wirtschaftliche Erfolg bestätigt den eingeschlagenen Kurs: „Durch die Kombination aus starker Marke, hochwertigem Content und einem beeindruckenden Vertriebsnetzwerk konnten wir die Umsätze des Winterguides verdoppeln“, so Brunner. Ein Großteil der internationalen Werbeumsätze stammt dabei von bestehenden Kunden aus dem österreichischen Tourismus, die ihre Präsenz gezielt in einzelnen oder mehreren Märkten buchen können.

Nächster Schritt: Europaweiter Sommerguide

Die internationale Wachstumsstrategie soll bereits 2027 fortgesetzt werden. Geplant ist die Einführung eines europaweiten Sommerguides mit den Schwerpunkten Bike und Outdoor in denselben fünf Ländern.

„ Die Rückmeldungen unserer Werbepartner sind äußerst positiv. Deshalb werden wir im Mai 2027 erstmals einen Sommerguide in allen fünf Märkten veröffentlichen. Darüber hinaus arbeiten wir bereits an weiteren internationalen Ausbauplänen für den Winterguide “, kündigt Brunner an.

Starke Marke mit hoher Leserbindung

SPORTaktiv erreicht in Österreich pro Ausgabe rund 181.000 Leserinnen und Leser und zählt damit zu den führenden Sportmagazinen des Landes. Ergänzt wird die Reichweite durch rund 350.000 Seitenaufrufe pro Monat, mehr als 62.000 Social-Media-Follower sowie19.000 Newsletter-Abonnentinnen und -Abonnenten.

Besonders stolz ist das Team auf die außergewöhnliche Leserbindung: Mit einer durchschnittlichen Lesedauer von 65 Minuten pro Ausgabe hält SPORTaktiv laut Media-Analyse einen Spitzenwert unter Österreichs Printmedien.

„ Unsere Inhalte informieren nicht nur, sondern inspirieren Menschen dazu, aktiv zu werden und die Natur zu erleben. Genau das macht die Stärke von SPORTaktiv aus “, sagt Brunner.

Die Meilensteine von SPORTaktiv

2000: Erste Ausgabe unter der Marke TOPTIMES

2006: Fokus auf die Kernthemen Fit, Run, Bike und Outdoor

2007: Österreichweiter Vertrieb über Intersport Austria

2012: Rebranding zu SPORTaktiv

2014: Relaunch von www.sportaktiv.com

2021: Hervis wird Vertriebspartner

2022: Premium-Relaunch mit umfassender Qualitätsoffensive

2023: Expansion des Winterguides nach Deutschland

2024: Deutschland-Ausbau mit Bikeguide, Outdoorguide und Herbstguide

2025: 25-Jahr-Jubiläumsausgabe mit Felix Gottwald als Gast-Chefredakteur

2026: Expansion des Winterguides nach Polen, Tschechien und in die Niederlande