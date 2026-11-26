Wien (OTS) -

Wer in seiner Wohnung im Gemeindebau Außenjalousien montieren, die Badewanne gegen eine Dusche tauschen oder ein Katzengitter anbringen möchte, benötigt dafür die Zustimmung von Wiener Wohnen. Diese kann ab sofort deutlich einfacher eingeholt werden: Die fünf baulichen Anträge, die am häufigsten von Mieter*innen nachgefragt werden, können nun direkt über das Kund*innenportal auf wienerwohnen.at eingebracht werden. Damit erweitert Europas größte kommunale Hausverwaltung ihr digitales Serviceangebot und macht wichtige Genehmigungen für ihre Mieter*innen künftig noch schneller zugänglich.

„Es ist unser Anspruch, die Services von Wiener Wohnen laufend weiterzuentwickeln und sie für unsere Mieterinnen und Mieter möglichst einfach nutzbar zu machen. Mit den neuen digitalen baulichen Anträgen schaffen wir einen unkomplizierten Zugang zu wichtigen Leistungen. Die Anliegen können nun rasch und rund um die Uhr online erledigt werden. Genau das wollen wir sein: Eine moderne Hausverwaltung, die einfach erreichbar ist und zeitgemäße Services anbietet“, erklärt Katharina Klement, Direktorin von Wiener Wohnen.

Wohnraum individuell anpassen

Die Auswahl der Services orientiert sich an jenen baulichen Änderungen, die von Mieter*innen am häufigsten beantragt werden. Im Jahr 2026 sind das:

Einbau von Außenrollläden und Außenjalousien

Umbau von Dusche oder Badewanne

Wechsel auf Starkstromanschlüsse, etwa für Elektroherde

Fliegengitter und Taubennetze

Katzen- und Fenstergitter

Diese Anträge können künftig direkt online eingebracht werden. Die weitere Bearbeitung erfolgt wie gewohnt durch Wiener Wohnen.

Weniger Papier, mehr Service

Bislang mussten bauliche Anträge vielfach auf Papier eingebracht und manuell bearbeitet werden. Mit der neuen digitalen Lösung können Mieter*innen ihre Anliegen rund um die Uhr online übermitteln. Das vereinfacht die Antragsstellung, reduziert den Verwaltungsaufwand und ermöglicht eine raschere Bearbeitung.

Darüber hinaus schafft der digitale Zugang mehr Rechtssicherheit für alle Beteiligten. Wenn die notwendige Genehmigung rasch eingeholt ist, werden unerlaubte bauliche Eingriffe und mögliche Folgeschäden vermieden.

Digitales Serviceangebot wächst

Die neuen digitalen baulichen Anträge stehen Gemeindebaumieter*innen ab sofort direkt im Kund*innenportal auf wienerwohnen.at zur Verfügung. Wer als Mieter*in registriert ist, kann die gewünschten Ansuchen bequem online einbringen. Sie ergänzen das bereits bestehende digitale Angebot von Wiener Wohnen, das von der Einsicht ins Mietzinskonto über die Reservierung von Waschtagen bis hin zum Abruf wichtiger Informationen rund um die eigene Wohnhausanlage reicht.

Ob Änderungen an Heizungs- und Warmwassersystemen, der Einbau einer einbruchshemmenden Wohnungseingangstüre, Markisen, Klimageräte oder Photovoltaikanlagen: Für zahlreiche bauliche Veränderungen stellt Wiener Wohnen schon seit längerem umfassende Informationen und die notwendigen Genehmigungsunterlagen online zur Verfügung. Mit dem laufenden Ausbau der digitalen Angebote verfolgt Wiener Wohnen das Ziel, Wege zu verkürzen und Services noch einfacher, schneller und nutzer*innenfreundlicher zu gestalten.

Alle Informationen zu den digitalen Angeboten von Wiener Wohnen finden sich auf wienerwohnen.at.