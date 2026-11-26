Wien (OTS) -

Das Nachbarschaftsservice der Stadt Wien lädt mit einem digitalen Mitmach-Adventkalender zu gemeinschaftlichen Aktivitäten in den Gemeindebau. Ab 1. Dezember öffnet sich auf wohnpartner-wien.at täglich ein neues Türchen. Aufmachen! Vorbeikommen!

Der Mitmach-Adventkalender auf wohnpartner-wien.at bringt die Nachbarschaft zusammen! Wochentags verbirgt sich hinter jedem Türchen eine vorweihnachtliche Aktivität in einem der elf wohnpartner Grätzl-Zentren oder in einem der 15 Lokale. Neben Vorträgen, Kochgruppen-Treffen und Nähwerkstätten laden gemütliche Zusammenkünfte bei Weihnachtsgebäck und alkoholfreiem Punsch dazu ein, miteinander ins Gespräch zu kommen – ohne Anmeldung und immer kostenlos. Auch am Wochenende bzw. an Feiertagen lohnt es sich, auf der Website vorbeizuschauen: weihnachtliche Kochrezepte, kreative Bastelideen und Gewinnspiele mit schönen Preisen runden das Angebot ab.

„Zusammenhalt und ein gutes Miteinander sind die Grundpfeiler der berühmten Wiener Lebensqualität. Speziell in der Weihnachtszeit tritt dies noch mehr zu Tage. In Wien wir niemand zurückgelassen und deswegen sollte sich auch niemand allein fühlen. Oft sind es schon die kleinen Gesten, gemeinsamen Aktivitäten und persönlichen Begegnungen, die Menschen verbinden und den Alltag bereichern. Mit dem Mitmach-Adventkalender schafft wohnpartner vielfältige Gelegenheiten, Nachbarinnen und Nachbarn zusammenzubringen, neue Kontakte zu knüpfen und die Hausgemeinschaft im Gemeindebau zu stärken. Das ist wichtig, denn eine lebendige Nachbarschaft ist der Kitt in der Gesellschaft, stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl und wirkt Einsamkeit entgegen“, betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Konfliktvermittlung im Gemeindebau – auch im Dezember

wohnpartner unterstützt Bewohner*innen in den Wiener Gemeindebauten das ganze Jahr über bei Fragen des Zusammenlebens, initiiert nachbarschaftliche Aktivitäten und informiert im Rahmen der sozialen Beratung über die Hilfs- und Unterstützungsangebote der Stadt Wien. Darüber hinaus vermittelt das Nachbarschaftsservice bei Konflikten in der Nachbarschaft im Gemeindebau und bietet neben verschiedenen Methoden auch Mediation an. Immer kostenlos und vertraulich!

„Ein gutes Zusammenleben zeigt sich auch darin, dass Menschen bei Konflikten nicht allein gelassen werden. wohnpartner steht den Bewohnerinnen und Bewohnern zur Seite und unterstützt sie dabei, gemeinsam Lösungen zu finden. Auch während der Vorweihnachtszeit stehen wir bei Streitigkeiten im Gemeindebau den Mietenden verlässlich zur Seite. Gleichzeitig schaffen unsere gemeinschaftsstärkenden Aktivitäten gerade in der Adventzeit wertvolle Gelegenheiten, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich zu vernetzen. Denn wer seine Nachbarschaft kennt und persönliche Kontakte pflegt, kann Spannungen und Herausforderungen im Wohnumfeld in der Regel besser und lösungsorientierter bewältigen“, erklärt Claudia Huemer, Bereichsleiterin von wohnpartner.

Der wohnpartner-Adventkalender findet sich unter:

wohnpartner-wien.at