Wien (OTS) -

„Give the people, what they want” – „Gebt den Menschen, was sie wollen“. Aber wer bestimmt das in einer Zeit, in der populistische Vorstellungen eines homogenen Volkswillens mit wachsender Vermögenskonzentration und neuen autoritären Allianzen zusammentreffen? Diese Fragen verhandelt die neue Ausstellung der Künstlerin Michèle Pagel, die bis 30. April 2027 im Foyer der Arbeiterkammer Wien in der Prinz-Eugen-Straße zu sehen ist. Gezeigt werden großformatige Fliesenbilder und eine Serie an Aquarellen. In den Bildern greift Pagel auf ikonische Darstellungen des Arbeiterwiderstands im vergangenen Jahrhundert zurück und übersetzt diese in heutige Fragen der Umverteilung und Machtkonzentration. Antifaschistische Bildtraditionen werden angesichts von neuen autoritären Tendenzen aktualisiert.

So greift Pagel in einem Aquarell der Plakatserie „Umverteilung 1–8“ auf ein berühmtes Plakat von Victor Theodor Slama zurück. Slama war ein wichtiger Grafiker des Roten Wien. Für die antifaschistische Ausstellung „Niemals vergessen!“ hatte er 1946 einen hammerschwingenden Arbeiter gezeigt, der ein Hakenkreuz zerschlägt. Bei Michèle Pagel ist der ikonische Arbeiter Slamas eine Frau. Ihr Plakat überführt die historische Widerstandsgeste von 1946 in die Auseinandersetzungen um Verteilungsgerechtigkeit von 2026.

Technofaschismus verbindet die ökonomische Macht von Tech-Konzernen mit autoritären politischen Zielen. Mit feiner Ironie greift die Künstlerin das in der Arbeit „Autocombustion“ auf. Das ornamentale Fliesenbild zeigt brennende Teslas. „Die ironische Anspielung auf deren Selbstentzündung verwandelt das Versprechen technologischen Fortschritts in eine Metapher möglicher Selbstzerstörung. Das Fahrzeug wird zur Chiffre einer Technologie-Elite, deren libertäre Freiheitsrhetorik mit politischen Hegemonieansprüchen einhergeht“, so Kuratorin Luisa Ziaja. Ziaja ist Chefkuratorin der Österreichischen Galerie Belvedere und Mitglied des AK Kunstbeirats.

Ins AK Foyer kommen täglich Arbeitnehmer:innen, die bei der AK Hilfe und Beratung suchen. „Die AK Wien möchte in der Beratungshalle ein „Kunstfenster“ für die auf die Beratung wartenden Mitglieder öffnen. Diese Begegnung unserer Mitglieder mit Kunst an diesem Ort ist uns ein besonderes Anliegen“, so AK Direktorin Silvia Hruška-Frank. Laut AK Gesetz gehört es zu den Aufgaben der AK neben den wirtschaftlichen, sozialen und beruflichen Interessen auch die kulturellen Interessen der Arbeitnehmer:innen zu vertreten und zu fördern.

Die Ausstellung ist bis zum 30. April 2027 montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen.