Wien (OTS) -

Adventauftakt und Weihnachtseinkaufssamstage stehen vor der Tür – damit herrscht in Kürze noch regeres Treiben auf Österreichs Straßen, vor allem in den Städten. Der ÖAMTC warnt deshalb vor Unachtsamkeiten bei der Parkplatzsuche: "Trotz vorweihnachtlichen Trubels sollten sich Autofahrer:innen nicht dazu verleiten lassen, das Fahrzeug achtlos oder gar illegal abzustellen. Denn wer im Stress beim Parken schleißig ist, riskiert nicht nur eine Strafe, sondern oft auch eine Abschleppung – mit noch teureren und mühsamen Folgen", betont Nikolaus Authried aus der ÖAMTC-Rechtsberatung.

In Wien kommt erschwerend hinzu, dass die Abschleppgebühren mit 1. November drastisch erhöht wurden: Eine Abschleppung kostet mittlerweile 355 Euro. Obendrauf kommen noch die Gebühr für die Verwahrung am Abschleppplatz in Wien-Simmering (13 Euro pro Tag für Pkw) sowie die Strafe wegen verkehrsbehindernden Parkens (in der Regel ca. 100 Euro). Ggf. fällt für den Weg zum Abschleppplatz auch noch eine Taxirechnung an. "Falschparken lohnt sich einfach nicht: Alle Kosten einkalkuliert, landet man am Ende schnell bei rund 500 Euro", rechnet der ÖAMTC-Rechtsberater vor und betont: “Jede noch so teure Parkgarage ist günstiger als eine Abschleppung.”

Wann und wo akute Abschleppgefahr droht

Eine Abschleppung kann tatsächlich schneller passieren, als viele denken. Nikolaus Authried nennt die gängigsten Fälle:

* Abstellen in einem Halte- und Parkverbot mit Zusatz “Abschleppzone”

* Parken in einer Ladezone

* Verstellen einer Hauseinfahrt oder Abstellen in Taxizonen

* (Potenzielle) Behinderung von öffentlichen Verkehrsmitteln, z. B. auf Schienenstraßen oder bei Bushaltestellen

* Unrechtmäßiges Parken auf Parkplätzen, die Personen mit Behinderungen vorbehalten oder für andere Berechtigte reserviert sind (z. B. Botschaftsangehörige)

* Auch auf Durchzugsstraßen, etwa dem Wiener Gürtel, wo zu Verkehrsspitzenzeiten ein Halteverbot gilt, wird bei Missachtung rigoros abgeschleppt.

* Stichwort Besitzstörung: Auch wenn privat veranlasste Abschleppungen aufgrund der strengen Rechtsprechung mittlerweile die absolute Ausnahme sind, sollte man vorsichtig sein: Wer unerlaubt auf einer privaten Fläche parkt, riskiert eine Klage, bei der im günstigsten Fall bereits Kosten von gut 200 Euro drohen.

"Generell gilt: Immer, wenn ein abgestelltes Fahrzeug den Verkehr tatsächlich oder potenziell beeinträchtigt, kann abgeschleppt werden. Allein die Sorge, dass etwa eine Straßenbahn oder ein Autobus behindert werden könnte, reicht hierfür schon aus", warnt der Jurist des Mobilitätsclubs. Der ÖAMTC rät, auf Schienenstraßen so nah wie möglich am Trottoir zu parken und zusätzlich die Seitenspiegel einzuklappen.

Was Betroffene beachten müssen

Kehrt man zu seinem Wagen zurück, bevor dieser vollständig vom Abschlepp-Lkw hochgehoben wurde, fallen noch keine Gebühren an. "Sobald das Auto jedoch vollständig zum Abtransport verladen ist, werden auch die Kosten für die Abschleppung fällig", so Authried. Autobesitzer:innen, die vermuten, dass ihr Wagen zu Unrecht abgeschleppt wurde, rät der Rechtsexperte: Bei der Abholung von der Verwahrstelle die Abschleppkosten noch nicht bezahlen und stattdessen einen Bescheid verlangen. Gegen diesen könne man binnen zwei Wochen ein Rechtsmittel einbringen – so habe man die Möglichkeit, den Fall noch prüfen zu lassen. "Ist die Abschleppung einmal bezahlt, ist eine Rückforderung der Kosten nur mehr über den Verfassungsgerichtshof möglich – mit entsprechend großem Aufwand und wenig Aussicht auf Erfolg", warnt der ÖAMTC-Rechtsberater abschließend.

Bei Fragen oder Problemen rund um Abschleppungen helfen die Jurist:innen der ÖAMTC-Rechtsberatung gerne weiter – kostenlos und exklusiv für Mitglieder. Juristischer Notruf rund um die Uhr: Bei Notfällen, die einer sofortigen Unterstützung bedürfen, sind die ÖAMTC-Jurist:innen auch außerhalb der Bürozeiten unter der Nummer des Schutzbrief-Notrufs [+43 (0)1 25 120 00] erreichbar. Alle Infos und Kontaktmöglichkeiten unter www.oeamtc.at/rechtsberatung. Eine Rechtsschutzversicherung erleichtert im Streitfall die Rechtsdurchsetzung.