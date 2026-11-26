Wien (OTS) -

Der aktuelle Prüfbericht des Wiener Stadtrechnungshofs zum Rechnungsabschluss 2025 stellt der Finanzpolitik der SPÖ-Neos-Stadtregierung ein alarmierendes Zeugnis aus. Mit einer Nettoneuverschuldung von 2,43 Mrd. Euro erreichte Wien 2025 einen traurigen Rekord. Besonders besorgniserregend ist, dass die Stadt mittlerweile nicht einmal mehr ihre laufenden Ausgaben aus den laufenden Einnahmen finanzieren kann. Der operative Geldfluss verschlechterte sich von plus 150 Mio. Euro im Jahr 2024 auf minus 409 Mio. Euro im Jahr 2025.

„Wenn eine Stadt bereits für ihren laufenden Betrieb neue Schulden aufnehmen muss, ist das ein finanzpolitischer Alarmruf. Die SPÖ-Neos-Stadtregierung lebt längst über ihre Verhältnisse und hinterlässt kommenden Generationen eine immer größere Schuldenlast. Der Stadtrechnungshof bestätigt schwarz auf weiß, wie ernst die finanzielle Lage Wiens mittlerweile ist“, kritisiert der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Markus Figl.

Ausgaben steigen stärker als Inflation, Schulden wachsen, Rücklagen schmelzen

Besonders deutlich wird die verfehlte Ausgabenpolitik bei den Transferaufwendungen. Diese stiegen zwischen 2021 und 2025 um 38,1 Prozent, während die allgemeine Teuerung im selben Zeitraum lediglich 23,1 Prozent betrug. Gleichzeitig erhöhten sich die Finanzschulden des Wiener Kernhaushalts von 9,07 Mrd. Euro im Jahr 2021 auf 14,37 Mrd. Euro Ende 2025. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 58 Prozent. Die Rücklagen hingegen haben sich im selben Zeitraum von 2,12 Mrd. Euro auf nur noch 986 Millionen Euro mehr als halbiert.

„Die Ausgaben wachsen deutlich schneller als die Inflation, die Schulden steigen ungebremst und gleichzeitig werden die finanziellen Reserven der Stadt aufgezehrt. Das ist das Gegenteil einer nachhaltigen Budgetpolitik. Wer jahrelang mehr ausgibt, als er einnimmt, darf sich über die dramatischen Konsequenzen nicht wundern“, so Figl.

Stabilitätspakt verlangt endlich konsequente Einsparungen

Zusätzlichen Handlungsdruck erzeugt der Österreichische Stabilitätspakt. Auf Grundlage der Budgetplanung und der Prognosen vom April 2026 errechnete der Stadtrechnungshof für die Jahre 2026 bis 2031 einen zusätzlichen Konsolidierungsbedarf von insgesamt rund 7,3 Mrd. Euro. Der Bericht macht damit deutlich, welche erheblichen Anstrengungen notwendig sind, um die öffentlichen Finanzen wieder auf einen nachhaltigen Kurs zu bringen.

„Die SPÖ-Neos-Stadtregierung kann sich nicht länger von einem Schuldenrekord zum nächsten retten. Wien braucht endlich einen glaubwürdigen Konsolidierungskurs, der die Vorgaben des Stabilitätspakts ernst nimmt. Statt immer neuer Belastungen für die Wienerinnen und Wiener müssen endlich die Ausgabenstrukturen der Stadt auf den Prüfstand. Unser Ziel ist eine Schlanke Stadt, die bei Bürokratie, Eigenwerbung und unnötigen Strukturen spart, um ausreichend Mittel für ihre Kernaufgaben zu sichern. Die Zeit des Schönredens ist vorbei“, betont Figl abschließend.