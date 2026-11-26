Hamburg (OTS) -

PEAC Solutions wurde bei der 23. Leasing-Life-Konferenz in Paris mit dem SME Champion Award ausgezeichnet. Das europäische Fachmedium Leasing Life würdigt damit das Engagement des Finanzierungsspezialisten für kleine und mittlere Unternehmen. Die jährlich stattfindende Konferenz bringt die europäische Leasing- und Finanzierungswirtschaft zusammen und zeichnet besondere Leistungen sowie Entwicklungen in der Branche aus.

Finanzierung, die den Mittelstand voranbringt

Ob neue Maschinen, moderne Betriebsausstattung oder die Expansion in weitere Geschäftsfelder: Mittelständische Unternehmen investieren, um sich weiterzuentwickeln und wettbewerbsfähig zu bleiben. Gleichzeitig müssen sie ihre finanziellen Mittel sorgfältig einsetzen und genügend Spielraum für das laufende Geschäft behalten.

Mit Investitions- und Absatzfinanzierungen unterstützt PEAC Solutions Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größe bei der Umsetzung ihrer Pläne. Gerade im Mittelstand gibt es selten eine Lösung, die für alle gleichermaßen funktioniert. Jedes Unternehmen hat eigene wirtschaftliche Voraussetzungen und muss seine Investitionen mit den betrieblichen Möglichkeiten in Einklang bringen. Gemeinsam mit Kunden, Herstellern und Handelspartnern entwickelt PEAC Solutions daher Finanzierungskonzepte, die diesen unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden.

Stimmen zum Award

Die Jury der Leasing Life Awards begründete ihre Entscheidung wie folgt: "Kleine Unternehmen sind eine wichtige Stütze der regionalen Wirtschaft und der SME Champion Award würdigt einen Finanzierungspartner, der ihnen bei ihrer geschäftlichen Entwicklung zur Seite steht. Mit seinem Engagement für diese Unternehmen aus zahlreichen Wirtschaftszweigen hat PEAC Solutions die Jury überzeugt."

"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Hinter jeder Finanzierung stehen Menschen mit Ideen und konkreten Plänen für ihr Unternehmen. Sie auf diesem Weg zu begleiten, ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Der SME Champion Award ist für uns deshalb eine besondere Anerkennung, die wir auch mit unseren Kunden und Partnern teilen möchten", so Peter Ström, Chief Commercial Officer bei PEAC Solutions Europe.

Über PEAC Solutions

PEAC Solutions ist ein unabhängiger Anbieter von Finanzierungs- und Full-Service-Lösungen für Maschinenhersteller, Distributoren und Händler. Das Angebot umfasst insbesondere Investitions- und Absatzfinanzierungen für mittelständische Unternehmen aus verschiedenen Branchen und für unterschiedliche Assetklassen. Darüber hinaus bietet PEAC Solutions finanzierungsspezifische IT-Services sowie Geschäftsprozesse für Dritte an. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 850 Mitarbeitende und verfügt über ein globales Netzwerk mit Standorten in Nordamerika, Europa und dem Vereinigten Königreich. Weitere Informationen unter www.peacsolutions.com.