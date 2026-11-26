Wien (OTS) -

Die Deutsche Vermögensberatung Bank AG wurde 2026 von Top Service Österreich mit der Gold-Auszeichnung für Kundenorientierung und Servicequalität geehrt. Seit mittlerweile 13 Jahren stellt sich das Unternehmen der unabhängigen Bewertung und erzielt dabei konstant hervorragende Ergebnisse. „Die Gold-Auszeichnung ist vor allem ein Verdienst unserer Vermögensberaterinnen und Vermögensberater. Mit großem persönlichem Einsatz und einem offenen Ohr für die Anliegen ihrer Kundinnen und Kunden leben sie exzellenten Service jeden Tag aufs Neue.“, so Renato Favro, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Vermögensberatung Bank AG. „Diese Auszeichnung bestätigt unseren Weg und ist zugleich Ansporn, unsere Beratungs- und Servicequalität kontinuierlich weiterzuentwickeln.“, ergänzt Mag. Hubert Bereuter, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Vermögensberatung Bank AG.

Über Top Service Österreich

Seit 2015 misst und prämiert „Top Service Österreich“ Customer Experience und Servicequalität in österreichischen Organisationen aller Größen und Branchen. Basis für die Auszeichnung ist eine

wissenschaftlich fundierte Befragung von Kunden und Management sowie zusätzliche Audits. Nur Unternehmen, die den geforderten Mindestwert erreichen, sind berechtigt, das Gütesiegel zu führen. Nähere Infos unter: www.tsoe.at

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz „Früher an Später denken“ bieten sie in 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen seit 50 Jahren eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung. In Österreich ist die DVAG mit ihrer Tochtergesellschaft Deutsche Vermögensberatung Bank AG seit über 30 Jahren vertreten. Unternehmenssitz der Deutschen Vermögensberatung Bank AG ist Wien. Mehr Informationen gibt es auf www.dvag.at