Wien (OTS) -

Das von FPÖ-Wien-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp an Bürgermeister Michael Ludwig gestellte Ultimatum ist ohne Reaktion verstrichen. Ludwig hatte die Gelegenheit, den Verkauf städtischen Wohnbauvermögens zur Finanzierung der 200-Millionen-Euro-Sonderdividende der Wien Holding auszuschließen. „Ludwig ist den Wienerinnen und Wienern damit eine klare Antwort schuldig geblieben. Wir werten sein Schweigen als Ja zum Verkauf von Sozialwohnungen“, stellt Nepp klar.

Der Wiener FPÖ-Chef fordert nun die vollständige Offenlegung der Verkaufspläne rund um die ARWAG und deren Beteiligungen, insbesondere an der gemeinnützigen MIGRA: „Die Wienerinnen und Wiener haben ein Recht darauf zu erfahren, welches Wohnbauvermögen Ludwig zu Geld machen will. Der gemeinnützige Wohnbau darf nicht zur Stopfmasse für die Budgetlöcher von Rot-Pink werden“, so Nepp abschließend über das „Verklopfen“ des Familiensilbers.

