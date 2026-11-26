Salzburg (OTS) -

Klüber Lubrication verbindet anwendungstechnische Expertise mit zertifizierter Messmethodik, um Energieeinsparpotenziale in bestehenden Industrieanlagen zu identifizieren und wirtschaftlich zu bewerten.

Energie- und Betriebskosten sind wesentliche Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit von Industrieunternehmen. Ein möglicher Ansatzpunkt für Optimierungsmaßnahmen liegt direkt in der Maschine: Reibung in Getrieben, Lagern und anderen bewegten Maschinenkomponenten verursacht Energieverluste. Die Auswahl eines geeigneten Schmierstoffs kann diese Verluste beeinflussen. Ob und in welchem Umfang sich dadurch der Energieverbrauch einer Anlage verändert, hängt von der jeweiligen Anwendung und ihren Betriebsbedingungen ab.

„Bei Energieeffizienz denken viele Unternehmen zunächst an große Investitionen in neue Maschinen oder Anlagen. Dabei lohnt es sich, auch bestehende Systeme genauer anzusehen. Die Schmierung kann hier ein vergleichsweiser einfach zugänglicher Hebel sein“, erklärt Marcel Liß, Energy Efficiency Ambassador bei Klüber Lubrication Deutschland.

Entscheidend ist der messbare Nachweis

Im Rahmen von Klüber Energy Efficiency werden die energetischen Auswirkungen gezielter Schmierstoffoptimierungen unter repräsentativen Betriebsbedingungen beim Kunden untersucht. Dazu werden Energie- und Betriebsdaten vor und nach einer Schmierstoffumstellung erfasst und unter Berücksichtigung relevanter Einflussgrößen wie Produktionsmenge, Drehmoment, Geschwindigkeit und Temperatur ausgewertet.

Die durch TÜV SÜD zertifizierte Mess-, Analyse- und Verifizierungsmethodik befolgen ISO 50015 und dem International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP).

„Für den Kunden zählt am Ende nicht eine theoretische Aussage über geringere Reibung, sondern der nachvollziehbare Nachweis in seiner eigenen Anlage“, erklärt Markus Mair, Anwendungstechniker bei Klüber Lubrication Austria.

Ergebnisse aus der industriellen Praxis

Wie sich die energetischen und wirtschaftlichen Auswirkungen einer Schmierstoffumstellung bewerten lassen, präsentierten Markus Mair und Marcel Liß am 19. November 2026 beim gemeinsamen Webinar „Mit Hochleistungsschmierstoffen Energieverluste reduzieren und Kosten senken“ für Industrieunternehmen aus Österreich und Deutschland.

Anhand ausgewählter, bereits durchgeführter Klüber Energy Efficiency-Projekte wurden folgende projektspezifische Ergebnisse vorgestellt:

Industriegetriebe: Bei einem Antriebsgetriebe mit einer durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme von rund 160 kW wurde anhand der Messdaten eine Energieeinsparung von 4,7 Prozent ermittelt. Die projektspezifische Wirtschaftlichkeitsberechnung ergab eine jährliche Kosteneinsparung von rund 8.000 Euro pro Getriebe und eine Amortisationszeit von vier Monaten. Das Ölwechselintervall wurde auf mehr als das Dreifache verlängert.*

Kältekompressor: Bei einem Schraubenkompressor einer Kälteanlage wurde eine Energieeinsparung von 2,2 Prozent ermittelt. Bezogen auf den zugrunde gelegten Jahresbetrieb entspricht dies einer rechnerischen Energieeinsparung von rund 37.620 kWh pro Kompressor. Das Ölwechselintervall wurde verdoppelt.*

Sinteranlage: Die Auswertung der Messdaten nach der Schmierstoffumstellung ergab eine Energieeinsparung von 4,7 Prozent. Das Ölwechselintervall wurde von einem auf vier Jahre verlängert. Die berechnete Amortisationszeit lag bei rund sechs Monaten.*

Energieeffizienz und Betriebskosten gemeinsam bewerten

Neben dem Energieverbrauch sind auch Wartungsintervalle, Verschleiß, längere Schmierstoff-Lebensdauer und Anlagenverfügbarkeit relevante Faktoren bei der wirtschaftlichen Bewertung einer Schmierstoffumstellung.

„Wir schauen uns die Anwendung an und prüfen, wo eine Umstellung technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist. Energieeffizienz ist dabei ein zusätzlicher Faktor neben Verschleißschutz, Lebensdauer und Anlagenverfügbarkeit“, so Markus Mair.

Die dokumentierten Messergebnisse können zudem die Bewertung von Verbesserungsmaßnahmen im Rahmen eines bestehenden Energiemanagementsystems nach ISO 50001 unterstützen.

Klüber Lubrication hat weltweit bereits mehrere hundert Energieeffizienzprojekte durchgeführt. Neben der technischen Beratung und Projektbegleitung setzt das Unternehmen auf den direkten Wissensaustausch mit der Industrie, unter anderem durch Webinare, In-House Schulungen und Fachvorträge.

Mit Klüber Energy Efficiency erhalten Unternehmen eine fundierte Grundlage, um die energetischen und wirtschaftlichen Auswirkungen einer Schmierstoffoptimierung zu bewerten und Investitions- und Instandhaltungsentscheidungen auf Basis nachvollziehbarer Daten zu treffen.

Weitere Informationen: www.klueber.at

*Die Angaben stammen aus ausgewählten bisherigen Klüber Energy Efficiency-Projekten. Die energetischen Ergebnisse basieren auf dem Vergleich des Maschinenbetriebs vor und nach dem Einsatz eines sorgfältig ausgewählten Klüber Schmierstoffs unter repräsentativen Betriebsbedingungen beim Kunden. Wirtschaftliche Ergebnisse beruhen auf projektspezifischen Berechnungen und Annahmen. Die Ergebnisse hängen unter anderem von der Anwendung, den Betriebsbedingungen, dem Ausgangsschmierstoff, dem Lastprofil, den Betriebsstunden und den jeweiligen Energiekosten ab. Sie sind nicht ohne Weiteres auf andere Anwendungen übertragbar und stellen keine Zusage für künftig erreichbare Ergebnisse dar.