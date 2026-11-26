Wien (OTS) -

Die Wiener Stadtwerke haben am Mittwochabend zum 17. Mal den Infrastruktur-Journalismuspreis WINFRA verliehen. Aus 101 Einreichungen wurden vier Beiträge in den Kategorien Print, Online, TV/Hörfunk sowie mit dem Sonderpreis Klima ausgezeichnet. Die Veranstaltung fand im Infocenter U2xU5 statt, durch den Abend führte Moderatorin Claudia Reiterer. Wiener Stadtwerke-Generaldirektor Peter Weinelt eröffnete den Abend. Die Preise wurden von Peter Weinelt und Jury-Mitglied Walter Sattlberger überreicht.

Im Rahmen der Veranstaltung sprach Claudia Reiterer außerdem mit der ehemaligen WINFRA-Gewinnerin Nina Horaczek (Falter) und ORF-Journalistin Birgit Pointner über Gegenwart und Zukunft einer Branche im Umbruch.

Die Preisträger*innen 2026:

Print-Sieger: Lukas Zimmer (Kronen Zeitung)

Ausgezeichnet für den Beitrag „1000 Tonnen Müll für ein ‚Lagerfeuer‘“, der die Bedeutung der Müllverbrennungsanlage Spittelau verständlich und spannend vermittelt und damit Infrastrukturjournalismus für ein breites Publikum erlebbar macht.

Online-Sieger: Nathanael Peterlini (MeinBezirk.at)

Für die Reportage „Wie die Waste Watcher den Reumannplatz sauber halten“, die laut Jury anschaulich zeigt, wie der Arbeitsalltag der Waste Watcher aussieht, und die Möglichkeiten des digitalen Journalismus durch den gezielten Einsatz von Video- und Fotomaterial besonders gelungen nutzt.

TV/Hörfunk-Siegerin: Julia Kovarik (ORF „Am Schauplatz“)

Ihr Beitrag „Mieter raus“ wurde prämiert, weil er mit präziser Recherche und persönlichen Geschichten zeigt, wie die zunehmende touristische Kurzzeitvermietung Wohnraum verändert und welche Auswirkungen das auf Bewohner*innen und Grätzel hat.

Sonderpreis Klima: Petra Stuiber (Der Standard)

Für die Reportage „Heißes Wasser aus der Wiener Tiefe: Der Schatz von Aderklaa“, die das Geothermieprojekt für Wien verständlich erklärt und die Chancen nachhaltiger Wärmeversorgung anschaulich und fundiert vermittelt.

Wiener-Stadtwerke-Generaldirektor Peter Weinelt betonte die Bedeutung seriöser journalistischer Berichterstattung über die großen Zukunftsfragen der Stadt: „ Wir erleben enorme Veränderungen bei Energie, Mobilität, Digitalisierung. Gerade jetzt braucht es Journalistinnen und Journalisten, die komplexe Zusammenhänge einordnen, kritisch hinterfragen und verständlich erklären. Mit dem WINFRA wollen wir jene sichtbar machen und auszeichnen, die Infrastruktur für die Menschen begreifbar machen und damit einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. “

Der WINFRA wird seit 2009 von den Wiener Stadtwerken verliehen. Prämiert werden journalistische Arbeiten, die sich mit den Grundlagen einer lebenswerten, funktionierenden und nachhaltigen Stadt auseinandersetzen. Alle Informationen zum Preis unter www.winfra.at

Fotos der Veranstaltung unter https://tinyurl.com/5fw3kf6v