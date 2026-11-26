Wien (OTS) -

„Das ist ein kulturpolitischer Offenbarungseid sondergleichen. Mit diesem brutalen Kahlschlag hat Wien als Kulturweltstadt abgedankt. Die Ludwig-SPÖ hat unsere Stadt mit ihrer völlig verantwortungslosen Politik finanziell an die Wand gefahren. Jetzt zahlen die Wiener Kulturschaffenden die Zeche für dieses rote Versagen“, kritisiert der Kultursprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Lukas Brucker, die bekannt gewordenen massiven Kürzungen im Wiener Kulturbudget.

Besonders alarmierend seien die Aussagen von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zur finanziellen Situation der Stadt. „Während Bürgermeister Ludwig und Finanzstadträtin Novak die dramatische Finanzlage stets herunterspielen, erklärt die eigene SPÖ-Kulturstadträtin nun öffentlich, dass Wien nicht insolvent werden dürfe. Deutlicher kann man den Ernst der Lage kaum eingestehen. Genau vor diesem finanziellen Desaster haben wir Freiheitliche seit Jahren gewarnt. Die Ludwig-SPÖ hat Wien in die Pleite geführt“, so Brucker.

Die massiven Einschnitte, etwa bei den Wiener Symphonikern und zahlreichen weiteren Kulturinstitutionen, seien ein Schlag ins Gesicht der gesamten Kulturszene. Auch die fehlende Dotierung des Altstadterhaltungsfonds gefährde Wiens kulturelles Erbe. „Hier stehen nicht nur Kulturangebote und tausende Arbeitsplätze, sondern auch das historische Erbe unserer Stadt auf dem Spiel. Gleichzeitig bleibt die grundlegende Schieflage der roten Kulturpolitik unangetastet. Während bei traditionellen Kulturinstitutionen der Sparstift angesetzt wird, fließen weiterhin Millionen an Steuergeld in linke Polit-Agitation, etwa bei den Wiener Festwochen. Hier braucht es endlich einen konsequenten Förderstopp für antisemitische Propaganda auf Kosten der Steuerzahler“, fordert der Freiheitliche.

„Wien braucht keinen weiteren roten Kahlschlag, sondern einen grundlegenden Kurswechsel – auch in der Kulturpolitik. Statt ideologischer Prestigeprojekte müssen unsere Kulturinstitutionen, die Kulturschaffenden und der Erhalt Wiens als Kulturstadt wieder im Mittelpunkt stehen. Diesen Kurswechsel wird es nur mit der FPÖ geben“, bekräftigt Brucker.