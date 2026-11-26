Wien/Vösendorf (OTS) -

Mit Teststationen, Mitmach-Challenges und Maskottchen Decatoni eröffnete Decathlon am Freitag, den 20. November, in Wien-Floridsdorf seine neunte Filiale in Österreich. Einige der Stationen wurden von Decathlon und MediaMarkt gemeinsam gestaltet – ein erster Vorgeschmack auf die Zusammenarbeit am neuen Standort. Auf rund 2.100 Quadratmetern bietet der Store Ausrüstung und Bekleidung für mehr als 80 Sportarten, für Einsteiger:innen ebenso wie für Profis. Mit dem neuen Standort ist Decathlon nun fünfmal im Großraum Wien vertreten.

Sport und Elektronik an einem Ort

Floridsdorf ist der erste gemeinsame Standort von Decathlon und MediaMarkt in Österreich. In Deutschland arbeiten die beiden Händler bereits an mehreren Standorten zusammen, etwa in München und Bremen. Für die Ansiedelung hat Decathlon einen Teil der bisherigen MediaMarkt-Fläche übernommen. Parallel dazu präsentiert sich MediaMarkt Floridsdorf nach dem Umbau auf 2.220 m² in einem offenen, modernen Store-Konzept – mit Experience-Zonen für TV und Gaming sowie einer großen Auswahl an Haushaltsgroßgeräten. Ein neuer Service-Bereich samt Smart Bar für Reparaturen und eine Click & Collect-Area runden das Angebot ab. Durch das neue Standortkonzept liegen nun Laufschuh und Smartwatch, Skiausrüstung und Action-Cam nur wenige Schritte voneinander entfernt. Kund:innen können so mehrere Besorgungen bequem miteinander verbinden.

„Sport und Technik gehören im Alltag vieler Menschen längst zusammen – vom Fitness-Tracker beim Laufen bis zur Kamera am Berg. In Floridsdorf bilden wir das jetzt auch räumlich ab“, sagt Peter Benedet, Director Real Estate & Store Concepts von MediaMarkt Österreich. „Gemeinsam mit Decathlon schaffen wir einen Standort, an dem unsere Kund:innen mehr erledigen und mehr entdecken können. Die Resonanz der ersten Tage zeigt, dass dieses Konzept funktioniert.“

Wachstum mit starken Partnern

Für Decathlon ist der Store bereits die dritte Eröffnung in Österreich in diesem Jahr: Im Mai startete der Store im Gerngross auf der Wiener Mariahilfer Straße, im Oktober folgte im Innsbrucker Greif Center die erste Filiale in Tirol. Bei der Expansion setzt Decathlon gezielt auf Kooperationen und bestehende Handelsflächen in etablierten Lagen.

„Der stationäre Handel entwickelt sich weiter. In der engen Zusammenarbeit mit unserem Immobilienpartner und starken Partnern vor Ort sehen wir den Schlüssel, um genau dort präsent zu sein, wo die Menschen im Alltag unterwegs sind“, sagt Niklas Proyer, Development & Real Estate Director bei Decathlon Österreich. „Indem wir hochwertige Einzelhandelsflächen nutzen und uns in gewachsene Handelslandschaften einfügen, erschließen wir rasch neue Gebiete, wie jetzt den Norden von Wien. So bringen wir Sport noch näher zu den Menschen und schaffen mit unseren Partnern Anlaufpunkte, die Lust auf einen aktiven Lebensstil machen.“

Eigenmarken vom Design bis in den Store

Einen großen Teil des Sortiments machen die Eigenmarken von Decathlon aus, darunter Sportausrüstung von Laufsport, Wandern und Fitness, bis hin zu Wintersport. Decathlon steuert dabei die gesamte Lieferkette selbst: von der Entwicklung und dem Design über die Produktion bis in den Store. So kann das Unternehmen Sportartikel in großer Auswahl zu leistbaren Preisen anbieten.

Ana Aguilo, Country Leaderin von Decathlon Österreich, abschließend: „So viele sportbegeisterte Menschen zum Start zu sehen, ist für uns die schönste Bestätigung. Unser Team rund um Store Director Nicolas Rebuffel hat vom ersten Moment an gezeigt, wofür Decathlon steht: kompetente Beratung, Raum zum Ausprobieren und hochwertige Ausrüstung zu leistbaren Preisen.“

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Über Decathlon Österreich

Decathlon wurde 1976 gegründet und zählt mit über 15 Milliarden Euro Umsatz sowie etwa 105.000 Mitarbeiter:innen zu den größten internationalen Sportartikelherstellern und -händlern weltweit. In mehr als 1.900 Filialen in mittlerweile 82 Ländern wird Ausrüstung und Bekleidung für circa 80 verschiedene Sportarten unter einem Dach angeboten. In Österreich betreibt Decathlon derzeit neun Filialen sowie einen Online-Shop. Unter der Führung von Country Leaderin Ana Aguilo verfolgt Decathlon konsequent das Ziel, Sport für alle zugänglich zu machen. Bewegung bedeutet für Decathlon mehr als körperliche Aktivität – sie steht für Freude, Verbindung und das gemeinsame Erleben von Emotionen. So leistet Sport einen wichtigen Beitrag zu Gesundheit und Lebensqualität – Werte, die Decathlon täglich fördert.

www.decathlon.at