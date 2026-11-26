Wien (OTS) -

Mit der Einführung der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) für Textilien bietet sich die Chance, die Sammlung und Verwertung von Alttextilien in Österreich nachhaltig weiterzuentwickeln. Die nun veröffentlichte Studie der Universität für Bodenkultur (BOKU) und der TU Wien liefert dafür eine wichtige fachliche Grundlage. Aus Sicht der kommunalen Abfallwirtschaft muss dabei ein Grundsatz im Mittelpunkt stehen: auf bestehender Erfahrung und Infrastruktur aufbauen.

„Die Gemeinden und Abfallverbände tragen bereits seit Jahrzehnten die Verantwortung für eine funktionierende Textiliensammlung in Österreich. Sie kennen die regionalen Anforderungen, verfügen über die notwendige Infrastruktur und stehen in unmittelbarem Kontakt mit der Bevölkerung. Diese Erfahrung ist eine unverzichtbare Grundlage für ein erfolgreiches Textilien-EPR-System. Unser Ziel muss es sein, die Kompetenzen aller Beteiligten zusammenzuführen und gemeinsam eine tragfähige Lösung zu schaffen“, betont Christian Macho, Präsident der ARGE Österreichischer Abfallwirtschaftsverbände (ARGE AWV).

BOKU/TU-Studie empfiehlt kommunale Sammelverantwortung

Die BOKU/TU-Studie unterstreicht den Mehrwert dieser kommunalen Verantwortung und empfiehlt ausdrücklich eine kommunale operative Sammelverantwortung. „Eine flächendeckende und bürgernahe Sammlung entsteht nicht von selbst. Sie braucht regionale Verankerung, Erfahrung und eine funktionierende Organisation vor Ort. Genau das bringen die Gemeinden und Abfallverbände ein. Die Herstellerverantwortung soll diese Leistungen künftig absichern und stärken. Die kommunale Ebene muss daher auch im neuen System eine zentrale Rolle bei der Organisation der Sammlung übernehmen“, hält Roland Wohlmuth, Vizepräsident der ARGE AWV, fest.

Bei der Ausgestaltung des neuen Systems sind auch die verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten zu berücksichtigen. Die Verantwortlichkeit für nicht gefährlichen Abfälle liegt grundsätzlich bei den Ländern, soweit der Bund seine Bedarfskompetenz nicht in Anspruch nimmt. Die kommunale Sammlung erfolgt auf Grundlage der jeweiligen landesrechtlichen Regelungen. Die Einführung einer erweiterten Herstellerverantwortung bedeutet daher nicht automatisch, dass die Organisation der Sammlung auf neue Akteur:innen übergeht.

Partnerschaftliche Umsetzung statt neuer Parallelstrukturen

Für die ARGE AWV ist entscheidend, die Herstellerverantwortung mit den bestehenden kommunalen Strukturen zu verbinden und die Sozialwirtschaft verlässlich einzubinden. Wettbewerb und Innovation sollen insbesondere bei Sortierung, Wiederverwendung und Recycling neue Impulse setzen. „Wir sollten aus den Erkenntnissen der Verpackungssammlung lernen und Parallelsysteme vermeiden die letztlich zu einer Verteuerung für die Konsumenten führen. Wenn kommunale Erfahrung, sozialwirtschaftliche Kompetenz und die verursachergerechte Finanzierung sinnvoll zusammenspielen, profitieren Umwelt Bevölkerung und letztlich auch die Konsumentinnen und Konsumenten“, erklärt Alfred Egger, Vizepräsident der ARGE AWV.

Die ARGE Österreichischer Abfallwirtschaftsverbände spricht sich daher für eine partnerschaftliche Umsetzung aus, die auf den bestehenden Leistungen der Kommunen aufbaut, eine verursachergerechte Finanzierung sicherstellt und klare Schnittstellen und Zuständigkeiten schafft. „Wir laden alle Beteiligten ein, die Ergebnisse der Studie als gemeinsame Arbeitsgrundlage zu nehmen. Nun geht es darum, bestehende Akteur:innen einzubinden und vorhandenen Stärken zusammenzuführen und so ein System zu schaffen, das für Österreich langfristig funktioniert“, so Macho abschließend.