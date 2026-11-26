- 26.11.2026, 09:02:34
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- OTS0040
KORREKTUR zu OTS0019 vom 26.11.2026: Termine am 26. November 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
KORREKTUR ZU OTS_20261126_OTS0019
KORREKTUR-HINWEIS
Korrektur der Uhrzeit der Stadtwerketag-Eröffnung auf 10.30 Uhr
- 10.30 Uhr, Eröffnung des 14. Stadtwerketags durch Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak sowie Gerhard Fida, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wiener Netze (11., Campus Wiener Netze, Nussbaumallee 21)
- 10.30 Uhr, Verleihung des Kinder- und Jugendbuchpreises der Stadt Wien auf der BUCH WIEN durch Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (2., Radio Wien-Bühne, Messe Wien Halle D+C, Trabrennstraße 3-7)
(Schluss) red
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