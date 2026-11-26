Wien (OTS) -

Am 2. Mai 2011 startete der Echtbetrieb in der Augentagesklinik im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien. Bis Ende April 2026 wurden 51.892 Katarakte in der Augentagesklinik operiert. Die tagesklinische Behandlung bietet Patient:innen eine hocheffiziente, sichere und gewohnte Umgebung ohne langen Krankenhausaufenthalt.

Grauschleier ade

„Im fortgeschrittenen Alter kommt es zu einem nachlassen der Sehkraft. Die häufigste Ursache dafür ist der Graue Star (Katarakt), die fortschreitende Trübung der natürlichen Augenlinse. Im Rahmen der Katarakt-Operation wird die getrübte Linse entfernt und durch eine klare Kunstlinse ersetzt,“ so Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Amon, Vorstand der Abteilung für Augenheilkunde im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien. Er ergänzt: „Sollte die Sehleistung durch die neue Kunstlinse nicht ausreichend sein, implantieren wir zusätzlich die von mir entwickelte „Sulcoflex-Linse“. Diese Linse wird ergänzend, wie ein Rucksack („Huckepack“), zur neuen Linse implantiert. Da sie nicht mit der Linsenkapsel verwächst, kann sie problemlos getauscht oder entfernt werden, damit ist Reversibilität gegeben.“

Österreichweit werden im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien die meisten Augenoperationen durchgeführt. Zumeist wird ein Auge, unter örtlicher Betäubung, operiert. Die Kataraktoperation wird in lokaler Betäubung durchgeführt. Zwischen drei und vier Stunden verbringen die Patient:innen in der Augentagesklinik. Kontrolluntersuchungen werden individuell für die Tage nach der Operation vereinbart. Falls medizinisch notwendig, werden die Eingriffe auch stationär und in Vollnarkose durchgeführt.

Die Augentagesklinik – eine eigene Einheit

Die Augentagesklinik ist als autarke Einheit konzipiert und so eingerichtet, dass alle Untersuchungen, administrativen Belange und Operationen unabhängig vom Betrieb im zentralen Operationsbereich durchgeführt werden können. Insgesamt elf tagesklinische Betten stehen den Patient:innen in einem denkmalgeschützten Umfeld zur Verfügung. Die Augentagesklinik ist Referenzzentrum für Mikroinzisionschirurgie, d.h. die Wundöffnungen sind kleiner als 2 mm. Die tagesklinischen OP-Tage sind Montag bis Freitag, täglich werden rund 16 tagesklinische Katarakt-Operationen durchgeführt.

„Das Team unserer Augenabteilung unter der Leitung von Prim. Univ.-Prof. Dr. Amon operiert seit mehr als 15 Jahren routiniert und sicher in unserer Augentagesklinik. Unsere Patient:innen erhalten binnen kürzester Zeit wieder die uneingeschränkte Sehkraft und bekommen dadurch wieder ihre Lebensqualität retour. Einmal mehr stellen wir damit die Menschen in den Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit,“ so Krankenhaus-Gesamtleiter Dir. Ivan Jukić, MAS