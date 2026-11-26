Wien (OTS) -

Über 200 Fotograf:innen haben insgesamt 680 Impressionen eingereicht. Gestern Abend wurden die Gewinner:innen in 6 Kategorien gekürt: diese zeigen, wie selbstverständlich die saubere und sichere Energieform in Österreichs Regionen heute präsent ist – im Leben, in der Arbeit oder Freizeit.

Windkraft ist sichtbar. Sie ist mittlerweile aber weitgehend alltäglicher, fester Bestandteil regionaler Landschaften. Das beweisen einmal mehr die Gewinner:innen des diesjährigen Windkraft-Fotowettbewerbs, die sich kreativ mit dem Thema befasst haben. Unter dem Motto „Wind-Kraft der Regionen“ zeigt die Fotografie Windräder eingebettet in die Natur: als Kulisse für Freizeit und Erholung, als Arbeitsplatz in der Region sowie Quelle unabhängiger, heimischer Energie, auf die man in Österreichs Windkraft-Gemeinden stolz ist.

Veranstaltet wurde der fünfte österreichweite Windkraft-Fotowettbewerb von WINDKRAFT Österreich gemeinsam mit Exklusiv-Partnerin Wien Energie. „Die Ausstellung lädt dazu ein, Windkraft aus ganz unterschiedlichen, persönlichen Blickwinkeln zu entdecken. Wir freuen uns, den Bildern und den Menschen dahinter hier im Service Treff der Wiener Stadtwerke eine Bühne zu geben“, so Alma Kahler, Geschäftsführerin von Wien Energie.

Von März bis September 2026 konnten Profi- und Hobbyfotograf:innen ihre besten Aufnahmen einreichen. Diese wurden von einer Fachjury unter anderem vom Österreichischen Verband der Fotografie, von der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs und FOTOobjektiv Magazin bewertet. Die Fotos mit den meisten Punkten wurden mit den begehrten ÖVF-Medaillen in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. „Es wurden heuer sehr viele hochwertige Bilder mit guten Ideen eingereicht, die auch perfekt ausgeführt wurden. Es muss die Konzentration auf das Wesentliche sein. Wo sich sonst ein Feld bis zum Horizont erstreckt, bringen Windräder Bewegung ins Bild und eröffnen neue Möglichkeiten für die fotografische Gestaltung“, betont Anselm F. Wunderer, Präsident des ÖVF. Der Windkraft-Fotowettbewerb steht auch unter dem ÖVF-Patronat (Nr.: 12-2026).

Gold für Wind und Sonne(nblume)

Die ÖVF-Goldmedaille für das bestbewertete Foto sicherte sich Chantal Zitzenbacher mit einem sommerlichen Sonnenblumenfeld samt Windrad und Sonnenuntergang. Sie gewann zugleich die Kategorie 2 „Wind – heimische Kraft der Regionen“ und ein E-Bike als einen der Hauptpreise. Im Rahmen einer öffentlichen Vernissage im Service Treff der Wiener Stadtwerke bei der Spittelau sind die Bilder über die nächsten Monate zu bewundern.

„Die Siegerinnen und Sieger zeigen mit ihren Fotos: Windkraft ist längst mehr als ein technisches Thema. Windparks sind in vielen österreichischen Gemeinden ein selbstverständlicher Ort der Arbeit, Freizeit und Begegnung. ImWind gratuliert allen Gewinnerinnen und Gewinnern", so Karl Gruber, Geschäftsführer von ImWind, ein Tochterunternehmen von Wien Energie. Die Einreichungen der schönsten und überzeugendsten Bilder durften sich über hochwertige Preise, neben E-Bikes, Kameras und Gutscheinen freuen.

Windkraft als selbstverständliche, regionale Energieform

„Viele Regionen Österreichs betrachten die Windkraft längst als IHRE saubere, sichere und regionale Energieform. Sie haben die Risiken der Energieabhängigkeit von außen und die damit verbundenen Risiken, wie Preis-Schwankungen früh erkannt. Heute sehen sie die Windkraft als wichtigen Beitrag zu Wohlstand, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit ihrer Region und ihres Bundeslandes. Über viele Jahre wurde der Ausbau der Windenergie gemeinsam mit Gemeinden, regionalen Betrieben und der lokalen Bevölkerung vorangetrieben. Diese Selbstverständlichkeit zeigen die Fotos der Siegerinnen und Sieger auf beeindruckende Weise. Windräder sind Teil dessen, worauf die Menschen vor Ort zurecht stolz sind. Ich gratuliere allen Gewinnerinnen und Gewinnern herzlich“, so Florian Maringer, Geschäftsführer der WINDKRAFT Österreich.

Die Gewinner:innen-Fotos

1.Platz GOLD „Wind – heimische Kraft der Regionen“ (Landschaft, Natur)

Fotografin: Chantal Zitzenbacher (ÖVF-Gold): Stimmungsvolles und beeindruckendes Zusammenspiel aus dem Sonnenblumenfeld, den Windrädern und dem Sonnenuntergang.

Für mich vereint das Foto die Schönheit der Landschaft mit der Bedeutung nachhaltiger Energiegewinnung. Ort: Leitzersdorf (NÖ, Korneuburg)

2.Platz SILBER „Windkraft verbindet Menschen“ (Personen, Portrait)

Fotograf: Albert Friedl (ÖVF-Silber): Beeindruckende Polarlichter über der verschneiten Landschaft. Besonderes Selbstporträt, bei dem mein Schatten die markante Form des Windrads widerspiegelt. Ort: Schenkenfelden, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

3.Platz BRONZE „Stolz auf unsere Windenergie“

Fotograf: Rudolf Zöchling (ÖVF-Bronze): Für das Foto wurden 14 Hochformataufnahmen zu einem Panoramafoto zusammengesetzt.

Das Foto ist am Hohen Weg bei den Weinkellern gemacht worden, dort tummelten sich sehr viele Hasen in den frischen Weingärten. Ort: Windpark 2465 Höflein bei Bruck an der Leitha (NÖ)

Weitere Impressionen

Sandra Storm - Windkraft am Berg

Andreas Wolf - Windrad vor Milchstraße

Michaela Posch - Kühe auf der Alm vor Windrädern

Weitere Infos

Alle Informationen zum Windkraft-Fotowettbewerb 2026 und den Gewinner:innen finden Sie auf unserer Fotowettbewerb-Seite: www.wind.at/foto