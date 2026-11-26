Wien (OTS) -

68 Prozent der Österreicher*innen halten sich für geschickt im Umgang mit Geld.

Fast jede*r Zweite empfindet Finanzthemen als zu komplex – besonders Frauen, Personen ohne Matura und Menschen mit geringerem Einkommen.

Vertrauen in Banken hoch: 63 Prozent fühlen sich von ihrer Bank gut über Finanzthemen informiert.

Junge Menschen setzen auf Social Media: 45 Prozent der 14- bis 19-Jährigen informieren sich hauptsächlich dort über Finanzthemen.

84 Prozent wünschen sich mehr Finanzbildung in Schulen, 61 Prozent spezielle Angebote für Frauen.

Den eigenen Kontoauszug prüfen, Versicherungen vergleichen, Ausgaben senken – Geld gehört für die Österreicher*innen zum Alltag. 68 Prozent bewerten ihre finanzielle Kompetenz grundsätzlich positiv, etwa beim Haushaltsbudget, beim Sparen oder beim Investieren. Das zeigt eine repräsentative Studie* der bank99 unter 1.500 Befragten im Alter zwischen 14 und 75 Jahren. Ihr tatsächliches Wissen über Finanzthemen stufen dagegen nur 39 Prozent als gut bzw. sehr gut ein. Dabei zeigt sich ein Gender Gap: Männer (47 Prozent) sind deutlich selbstbewusster als Frauen (31 Prozent). Im Bundesländervergleich schätzen Befragte aus Kärnten und Vorarlberg ihr Finanzwissen am höchsten ein (je 44 Prozent), gefolgt von jenen aus Wien (42 Prozent), Oberösterreich (41 Prozent) und Tirol (39 Prozent). Auf dem letzten Platz sind die Burgenländer*innen mit 28 Prozent.

46 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass sie mit mehr Finanzwissen besser aufgestellt wären. Besonders ausgeprägt ist diese Überzeugung bei Jugendlichen: 70 Prozent der 14- bis 19-Jährigen teilen diese Ansicht. Mit zunehmendem Alter nimmt die Zustimmung ab. Bei den 40- bis 49-Jährigen liegt sie nur noch bei knapp der Hälfte (49 Prozent). Gleichzeitig bestehen Hürden beim Zugang zu Finanzwissen: Fast jede*r Zweite (48 Prozent) empfindet Finanzthemen als zu komplex. Besonders häufig trifft das auf Frauen (54 Prozent), Personen ohne Matura (52 Prozent) sowie Menschen mit geringerem Haushaltseinkommen (63 Prozent) zu. Auch nicht berufstätige oder arbeitssuchende Personen (56 Prozent) und nicht erwerbstätige Personen, die den Haushalt führen (74 Prozent), fühlen sich überdurchschnittlich häufig überfordert.

Bernhard Hohenegger, Vorstand Markt der bank99: „Es ist uns bei der bank99 ein großes Anliegen, dass all unsere Kund*innen ihre Finanzen verstehen und selbstbestimmte Entscheidungen treffen können – unabhängig von Alter, Ausbildung oder Einkommen. Deshalb legen wir großen Wert darauf, unsere Produkte so einfach und verständlich wie möglich zu gestalten und unseren Kund*innen bei Fragen persönlich zur Seite zu stehen.“

Wo kann ich sparen? Diese Geldfragen interessiert die Österreicher*innen

Am häufigsten beschäftigten sich die Österreicher*innen in den vergangenen Monaten mit der Frage, wie sie ihre Ausgaben senken können (38 Prozent). Weitere Themen, die aktuell im Fokus stehen, sind Sparprodukte (33 Prozent), Versicherungen (29 Prozent), die Haushaltsplanung (28 Prozent) und das Investieren, etwa in Aktien, Fonds oder Kryptowährungen (28 Prozent). Das Schlusslicht bildet die Schuldenoptimierung mit zehn Prozent. 16 Prozent haben sich mit keinem der Themen auseinandergesetzt. Während sich Männer deutlich häufiger mit Investitionen beschäftigen (37 Prozent, Frauen: 19 Prozent), steht für Frauen die Reduktion von Ausgaben an erster Stelle (41 Prozent, Männer: 36 Prozent). Auch die Budget- und Haushaltsplanung beschäftigt Frauen etwas stärker (28 Prozent, Männer: 27 Prozent). Männer hingegen befassen sich häufiger mit Versicherungen (32 Prozent, Frauen: 26 Prozent), Steuern (30 Prozent, Frauen: 18 Prozent) und Immobilien (17 Prozent, Frauen: 11 Prozent).

Banken informieren bereits gut, aber Wunsch nach mehr Finanzbildung bleibt

Sechs von zehn Österreicher*innen fühlen sich von ihrer Bank gut über Finanzthemen informiert (63 Prozent), zwei Drittel geben an, die meisten Finanzprodukte ihrer Bank zu verstehen (67 Prozent). Das Verständnis von Finanzprodukten steigt mit dem Einkommen: Während bei einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von bis zu 2.000 Euro rund die Hälfte (56 Prozent) angibt, die meisten Finanzprodukte ihrer Bank zu verstehen, sind es bei einem Einkommen von über 7.000 Euro bereits 83 Prozent. Gleichzeitig ist der Wunsch nach mehr Finanzbildung groß: Acht von zehn Befragten sprechen sich für eine stärkere Verankerung des Themas in Schulen aus (84 Prozent), sechs von zehn wünschen sich gezielte Angebote für Frauen (61 Prozent). Vier von zehn Befragten (41 Prozent) würden zudem an einem kostenlosen Finanzseminar teilnehmen.

Gen Z lernt Finanzen via Social Media

Social Media prägt, wie sich die Österreicher*innen über Finanzthemen informieren: 19 Prozent der Befragten beziehen ihre Informationen hauptsächlich von dort. Gerade bei der jüngeren Altersgruppe sind soziale Medien eine wichtige Quelle: 45 Prozent der 14- bis 19-jährigen sowie knapp jede*r dritte 20- bis 29-Jährige (32 Prozent) und jede*r vierte 30- bis 39-Jährige (24 Prozent) nutzt für das Finanzwissen primär diese Plattformen.

Bernhard Hohenegger, Vorstand Markt der bank99: „Gerade junge Menschen informieren sich zunehmend über Social Media zu Finanzthemen. Doch nicht alles, was dort einfach und vielversprechend klingt, ist auch fundiert. Umso wichtiger ist es, Informationen richtig einordnen und Chancen wie Risiken einschätzen zu können. Als bank99 wollen wir dabei Orientierung bieten – mit verständlichen Informationen auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen sowie persönlicher Beratung durch unsere Mitarbeiter*innen.“

Kontoauszug, App oder Vision Board: Wie Österreich seine Finanzen organisiert

Um ihre Finanzen im Blick zu behalten, kontrollieren 56 Prozent der befragten Österreicher*innen regelmäßig ihre Kontoauszüge, 35 Prozent nutzen Banking-Apps oder Online-Banking und 21 Prozent setzen sich monatliche Budgets oder Sparziele. 17 Prozent verzichten gänzlich auf Hilfsmittel. Dabei zeigen sich Generationenunterschiede: Während 82 Prozent der 70- bis 75-Jährigen ihre Kontoauszüge prüfen, sind es bei den 14- bis 19-Jährigen lediglich 35 Prozent. Letztere nutzen häufiger Banking-Apps (50 Prozent) oder halten ihre Finanzziele in Vision Boards, also visuellen Collagen, fest (25 Prozent).

*Über die Studie

marketagent hat im Auftrag der bank99 1.500 Personen im Alter zwischen 14 und 75 Jahren im Jahr 2026 zum Thema Finanzbildung befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die österreichische Gesamt-Bevölkerung.

Fakten auf einen Blick

(Stand: November 2026)