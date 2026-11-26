Wien (OTS) -

„Wir stehen zu Projekten wie der Neugestaltung des Hauer-Platzes, der offenen Volksschule in der Langen Gasse und dem Hitzeschutz in Schulen und Kindergärten. Aber weil die Bezirksmittel wie alle öffentlichen Gelder knapp sind, erwarten wir vom Bezirksvorsteher, dass er bei weniger dringenden Vorhaben spart, statt seine Werbe-Ausgaben zu erhöhen und Projekte ins Budget hineinzunehmen, die unbekannt oder in ihrer Sinnhaftigkeit fraglich sind. Und wenn wir gemeinsam ein Budget verhandeln, müssen wir uns außerdem nach dem Beschluss auf sein Wort verlassen können – das ist nicht der Fall“, erklärt Eva Krennbauer, Bezirksvorsteher-Stellvertreterin der Josefstadt (SPÖ).

Drei Gründe für die Ablehnung

1. Zu viel Geld ist für Eigen-PR, Einmal-Events und eine Studie vorgesehen. Der Entwurf sieht höhere Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, das Straßenfest, weitere Veranstaltungen und eine Studie vor. Bei mehreren Vorhaben bleibt offen, wofür die Mittel konkret eingesetzt werden und welchen Nutzen die Menschen im Bezirk davon haben.

2. Der Entwurf schränkt den finanziellen Spielraum ein. Die Bezirksvorstehung plant Ausgaben von 8.180.900 Euro bei einem Budgetansatz von 3.803.100 Euro. Auch gegenüber dem Entwurf für 2026 ist das noch einmal ein Plus von rund 76 Prozent. Damit wird der Ernst der budgetären Lage verkannt und es bleibt dem Bezirk kein Spielraum für unerwartete wichtige Ausgaben.

3. Vereinbarungen mit dem Bezirksvorsteher halten nicht. Schon kurz nach dem letzten Budgetbeschluss setzte sich Fabisch aus Sicht der SPÖ über getroffene Vereinbarungen hinweg. Solche Alleingänge wiederholten sich im Laufe des Jahres. „Wenn Vereinbarungen ignoriert werden, schafft das kein Vertrauen für die Zukunft“, so Krennbauer.

Prioritäten setzen, völlige Überschuldung der Josefstadt verhindern

„In dieser angespannten Situation gilt es, Prioritäten zu setzen – für Kinder und Familien, gegen die Hitze und für die Lebensqualität im Grätzel – dafür steht die SPÖ“, so Krennbauer. „Ein verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen und ein seriöser Umgang mit dem Bezirksbudget sind unerlässlich, um eine weiter steigende Überschuldung des Bezirks zu verhindern. Hier ist der Bezirksvorsteher gefordert“, schließt Krennbauer.

Gute Zusammenarbeit zwischen Bezirk und Land braucht Verlässlichkeit

„Eine konstruktive Zusammenarbeit setzt voraus, dass Bezirk und Landesebene an einem Strang ziehen, auch in schwierigen Zeiten“, betont Mag.a Stefanie Vasold, Bezirksparteivorsitzende der SPÖ Josefstadt und Gemeinderätin. Die Stadt Wien unterstützt die Josefstadt trotz notwendiger Konsolidierungsmaßnahmen bei zahlreichen Projekten, z.B. bei der Umgestaltung der 2er-Linie, beim Josef-Matthias-Hauer-Platz u.a. Die SPÖ erwartet aber auch von Bezirksvorsteher Fabisch und den Grünen, dass sie sich des Ernstes der Lage bewusst sind und auch ihren Beitrag leisten. (Schluss)