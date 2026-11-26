St. Pölten (OTS) -

Die Straßenmeistereien sind seit den frühen Morgenstunden mit Räum- und Streueinsätzen im Einsatz. Auf den Landesstraßen B und L muss im gesamten Landesgebiet überwiegend mit salznassen Fahrbahnen bzw. mit Schneefahrbahnen gerechnet werden. Abschnittsweise besteht Glättegefahr durch vorangegangenes Nieseln beziehungsweise Eisregen, derzeit insbesondere im Raum Allentsteig, Blindenmarkt, Waidhofen an der Ybbs, Waidhofen an der Thaya, Raabs an der Thaya, Gföhl und St. Peter in der Au. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Auf mehreren Landesstraßen B und L in Niederösterreich besteht derzeit Kettenpflicht. Für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gilt die Kettenpflicht auf der B 18 am Gerichtsberg, der B 20 bei Annaberg und am Josefsberg, der B 21 am Gscheid, Ochsattel und Rohrersattel, der B 23 am Lahnsattel, der B 36 zwischen Persenbeug und L 7278 sowie der B 71 am Zellerrain. Auf der B 21 am Gscheid und der B 23 am Lahnsattel besteht zudem ein Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge. Auf der L 4188 und der L 4189 im Bereich Hohe Wand gilt die Kettenpflicht für alle Kraftfahrzeuge.

Zusätzlich kommt es im Raum Eggenburg, Haag und St. Peter in der Au abschnittsweise zu Sichtbehinderungen durch Bodennebel. Die Sichtweiten liegen dort zwischen 30 und 70 Metern.Die Temperaturen liegen derzeit zwischen minus 6 Grad Celsius in Gloggnitz und plus 2 Grad Celsius in Geras. Die Neuschneemengen betragen bis zu zwei Zentimeter im Waldviertel (Krems), bis zu drei Zentimeter im Weinviertel (Sierndorf), bis zu drei Zentimeter im Mostviertel (Gaming, Scheibbs) und bis zu zehn Zentimeter im Industrieviertel (Pottenstein).

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60268 und E-Mail [email protected].