Kairo/Eisenstadt (OTS) -

Es ist ein monumentaler Meilenstein einer abenteuerlichen Odyssee: Nach 117.000 Kilometern und achteinhalb Jahren im Fahrradsattel hat der Burgenländer Edwin Schmidt im Oktober 2026 die Pyramiden von Gizeh erreicht und schließt damit seine fast vierjährige Umrundung Afrikas ab. Bevor er im Mai 2027 nach über 120.000 Kilometern wieder in seiner Heimat eintrifft, hat der Extremradfahrer bereits alle fünf Kontinente mit eigener Muskelkraft durchquert.

Kontinentaldurchquerung als Leitidee: Vom Bosporus bis Singapur

Der Startschuss für das ambitionierte Projekt fiel im Mai 2018 im Burgenland. Damals brach der studierte Techniker auf der Seidenstraße Richtung China auf, durchquerte zunächst Asien bis nach Osttimor und umrundete bis Dezember 2022 den Globus von West nach Ost. Die gewaltigen Etappen führten ihn durch vier Kontinente, rund um den Erdball zurück nach Europa, bis nach Palermo/Sizilien, wo bereits 77.000 Kilometer auf dem Tacho standen.

Der fünfte Kontinent: 40.000 Kilometer rund um Afrika

Statt den Kreis zu schließen und von Italien aus heimzukehren, setzte Schmidt im Dezember 2022 mit dem Schiff nach Nordafrika über. Fast vier Jahre lang kämpfte sich der sportliche Abenteurer durch den afrikanischen Kontinent: Von Marokko durch Westafrika bis nach Kapstadt – und wieder nordwärts über Ostafrika bis nach Ägypten. Mit dem Erreichen der Pyramiden im Oktober 2026 legte er allein in Afrika 40.269 Kilometer zurück.

Comeback nach LKW-Crash in Kapstadt

Selbst ein schwerer Unfall in Südafrika konnte ihn nicht stoppen: Der Fahrer hat die Sperrlinie ignoriert – ich wurde förmlich von der Straße gefegt, schildert der Radathlet. Ein Augenzeuge sagte, mein Flug durch die Lüfte war spektakulär. Doch Aufgeben kam nicht infrage. Nach einem Jahr Regeneration setzte er seine Fahrt direkt von der Unfallstelle fort. Sogar vermisste Fahrradteile habe ich dort noch gefunden, sagt er amüsiert.

Umso emotionaler fiel das epische Finale in Ägypten aus: Nach 40.000 Kilometern durch Afrika, zum Abschluss hier vor den Pyramiden von Gizeh zu stehen, ist atemberaubend und nicht in Worte zu fassen!

Großes Finale im Mai 2027 im Burgenland

Nun steht die letzte Etappe bevor: Durch den Nahen Osten und Südeuropa geht es zurück in die Heimat, wo im Mai 2027 der krönende Abschluss geplant ist. Obwohl es dem Langstreckenfahrer nie um Rekorde ging, orientiert er sich bei seiner Route strikt an den geografischen Kriterien von Guinness World Records – der international gültigen Definition einer "echten Weltumrundung per Fahrrad”. Während dafür ein Erdumfang (rund 40.000 Kilometer) reicht, steuert sein Tacho bis zum endgültigen Ziel auf 120.000 Kilometer zu – das Dreifache.

Weiterführende Information:

https://drive.google.com/drive/folders/1mD5pu8H7ZJQ2mLXkCCiF1zSMNvi0eGfP">Pressefotos & Mediakit (Credit: Edwin Schmidt)