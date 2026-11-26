Wien (OTS) -

Künstliche Intelligenz nimmt Führungskräften zunehmend operative Aufgaben ab. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an ihre Rolle: Sie müssen Mitarbeitende auf den technologischen Wandel vorbereiten, Lernen fördern sowie die Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI gestalten. Dass Führung durch KI nicht einfacher wird, zeigt der aktuelle Leadership Survey von Deloitte Österreich: 68 % der befragten Führungskräfte erwarten, dass ihre Aufgabe in Zukunft anspruchsvoller wird.

Künstliche Intelligenz ist längst im Führungsalltag angekommen und verändert das Rollenverständnis von Führungskräften. Das zeigt der aktuelle Leadership Survey des Beratungsunternehmens Deloitte Österreich, für den rund 250 österreichische Führungskräfte befragt wurden.

Neun von zehn Befragten nutzen KI bereits aktiv. Zum Einsatz kommt die Technologie vor allem dort, wo Informationen verdichtet, Inhalte erstellt oder Entscheidungen vorbereitet werden: 64 % der Befragten nutzen KI für Datenanalysen oder den Vergleich verschiedener Handlungsoptionen. 63 % setzen sie in der Kommunikation und Content-Erstellung ein, 55 % im operativen Alltag, etwa für Meeting-Protokolle, To-do-Listen oder Dokumente.

„ KI verändert Führung grundlegend. Sie nimmt Führungskräften zwar operative Aufgaben ab, erhöht aber gleichzeitig die strategischen Anforderungen an ihre Rolle. Denn je mehr Technologie Entscheidungen vorbereitet und Prozesse übernimmt, desto wichtiger werden menschliche Urteilskraft, Orientierung und Verantwortung “, erklärt Gudrun Heidenreich-Pérez, Partnerin bei Deloitte Österreich.

Menschliche Kompetenzen gewinnen an Bedeutung

KI nimmt Führungskräften zwar bestimmte Aufgaben ab, vereinfacht aber Führung nicht: 68 % der Befragten gehen davon aus, dass Führung durch KI anspruchsvoller wird. Es rücken jene menschlichen Kompetenzen stärker in den Vordergrund, die Technologie nicht ersetzen kann: komplexe Zusammenhänge einordnen, fundierte Entscheidungen treffen, Vertrauen schaffen und Verantwortung übernehmen.

„ Führungskräfte müssen Technologie verstehen und gleichzeitig entscheiden können, wo und wie sie sinnvoll eingesetzt wird. KI kann Führung unterstützen, aber sie nimmt Führungskräften die Verantwortung nicht ab – ganz im Gegenteil “, betont Gudrun Heidenreich-Pérez.

Lernen und Zusammenarbeit als zentrale Führungsaufgaben

Mit dem technologischen Wandel rückt vor allem die Befähigung der Mitarbeitenden in den Fokus. 53 % der Befragten sehen die Förderung von Lernen und Entwicklung als zentrale Führungsaufgabe. 47 % nennen die Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI als essenziellen Punkt.

„ Führungskräfte sollten ihre Mitarbeitenden dazu befähigen, die neuen Möglichkeiten kompetent und verantwortungsvoll zu nutzen. Dafür braucht es Raum zum Lernen, klare Orientierung und vor allem Vertrauen. Vor allem dem Faktor Vertrauen wird derzeit noch zu wenig Bedeutung beigemessen “, so Gudrun Heidenreich-Pérez.

KI-Potenzial: Effizienz dominiert, Innovation kommt zu kurz

Wie gut es Führungskräften gelingt, Technologie, Kompetenzen und Zusammenarbeit zusammenzuführen, wird auch darüber entscheiden, welchen wirtschaftlichen Mehrwert KI künftig schafft. Bislang steht vor allem die Effizienzsteigerung im Vordergrund: 88 % der Führungskräfte sehen darin den größten Nutzen der Technologie. Nur rund ein Drittel nennt Innovation als wesentlichen Mehrwert. Der Fokus liegt damit derzeit viel mehr auf der Optimierung bestehender Abläufe als auf der Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten.

„ Viele Unternehmen beschäftigen sich intensiv mit KI. Jetzt geht es darum, die Technologie konsequent in Wertschöpfung zu übersetzen und gleichzeitig die Führung weiterzuentwickeln. Denn erst im Zusammenspiel all dieser Faktoren entsteht ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil “, so Gudrun Heidenreich-Pérez abschließend.

Zum Download:

Deloitte Leadership Survey 2026

Foto Gudrun Heidenreich-Pérez Credits Deloitte/feelimage

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