Wien (OTS) -

Klimawandel, Urbanisierung und zunehmende Naturgefahren stellen Städte vor komplexe Herausforderungen. Die Hitzewelle im Sommer 2026 zeigte, dass viele Gebäude und Infrastrukturen nicht auf extreme Temperaturen ausgelegt sind und älteren Gebäuden meist ein außenliegender Sonnenschutz fehlt. Dadurch belastet Hitze Verkehr, Energieversorgung und Wohnraum gleichzeitig.

Hitze, Starkregen, Sturm oder Hochwasser betreffen nie nur ein einzelnes Gebäude oder eine einzelne Anlage. Sie wirken auf das Zusammenspiel von Stadtstruktur, kritischer Infrastruktur und Gebäudebestand und können Kettenreaktionen auslösen. Genau solche Kaskadeneffekte untersuchte das AIT Austrian Institute of Technology im EU-Projekt ICARIA. Dabei wurde analysiert, wie sich Klimakatastrophen auf kritische Infrastrukturen auswirken und welche Anpassungsmaßnahmen das Risiko kosteneffizient senken.

Das City Intelligence Lab (CIL) des AIT Austrian Institute of Technology macht diese Zusammenhänge sichtbar. Als innovative Forschungsplattform für digitale Stadtplanung und resiliente urbane Entwicklung verbindet es modernste Simulations- und Analysewerkzeuge mit interaktiven, kollaborativen Formaten und hat dafür bereits breite internationale Anerkennung erlangt. Wie solche Analysen direkt in der kommunalen Praxis ankommen, zeigt das AIT-Klimatopservice. E s stellt Gemeinden Klimatopkarten bereit, die Hitzeinseln, Frischluftschneisen und kühlende Grünflächen sichtbar machen. So entsteht eine fundierte Grundlage für die klimaangepasste Planung.

Zusammenhänge verstehen – und ihre Folgen berechnen

Die Kernkompetenz des CIL ist die Kombination aus fundiertem Domänenwissen, Simulationsmodellen und interaktiven Co-Creation-Formaten, die komplexe Zusammenhänge zwischen Naturgefahren, Stadt, Infrastruktur und Gebäuden für Entscheidungen greifbar machen. Im CIL werden die Auswirkungen von Naturgefahren und kaskadischen Ereignissen auf die gebaute Umwelt untersucht, etwa wenn ein Hitzeextrem die Energieversorgung belastet, Starkregen Verkehrswege und Gebäude gleichzeitig trifft oder der Ausfall eines Infrastruktursystems Probleme in anderen Systemen nach sich zieht.

Multimodale Mobilitätssimulationen zeigen, wie sich Störungen im Verkehrsnetz auf Erreichbarkeit, Mobilitätsverhalten und die Versorgung von Quartieren auswirken. Ebenso lässt sich bewerten, wie Anpassungsmaßnahmen auf Stadtklima, thermischen Komfort, sommerliche Überhitzung, Windverhältnisse, Verkehr und Energiebedarf wirken. Dabei rücken auch die Ressourcen im Betrieb in den Blick – von Energie und Wärme über Materialien bis zu Konzepten der Kreislaufwirtschaft für Gebäude, Quartiere und Infrastrukturen. Mobilität, Energie, Kreislaufwirtschaft und Klimafolgen werden so nicht getrennt, sondern als verbundenes System für resiliente Planung und resilientes Management betrachtet.

Planungsänderungen können im AIT City Intelligence Lab innerhalb kurzer Zeit von einem analogen Entwurf zu einem digitalen Modell mit allen relevanten Simulationen und einem Impact Assessment in Echtzeit weiterentwickelt werden. Projektionswände, digitale interaktive 3D-Modelle, analoge Schnittstellen und Mixed-Reality-Technologien ermöglichen es Entscheidungsträger:innen aus Städten, der Immobilienbranche und dem Infrastrukturbereich, gemeinsam über ein Dashboard zu diskutieren. Das schafft einen transparenten Dialog aller Stakeholder und faktenbasierte Entscheidungen im Sinne einer echten Co-Creation.

Solche Modelle sind nur so gut wie die Daten, auf denen sie beruhen. Das gilt besonders für den Gebäudebestand. Im Projekt CEScaleUP erfasst das AIT deshalb Bauteile in bestehenden Gebäuden mithilfe von Orthofotos und KI. Ziel ist es, ihre Kreislauffähigkeit zu bewerten und Urban Mining zu fördern.

Szenarien-Trainings und faktenbasierte Analysen: solide Grundlagen für Entscheidungen und Anpassungsmanagement

Das AIT unterstützt Städte, Infrastrukturbetreiber und die Immobilienwirtschaft mit Szenarien-Trainings und faktenbasierten Analysen und Auswertungen. Diese liefern belastbare Grundlagen für Entscheidungen, für das Anpassungsmanagement und für Quartiersentwicklungen. Im Mittelpunkt steht die Übersetzung von Risiko in resiliente Prozesse – von der frühen Planungsphase über die Planungsbegleitung bis hin zum resilienten Management, sowohl in operativen Prozessen (etwa Vorsorge, Krisenreaktion und Betrieb) als auch in der langfristigen strategischen Planung. So wird die Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis konkret nutzbar.

Wie dieser Weg vom Risiko zur Planung aussieht, zeigt sich am Beispiel der Energieinfrastruktur. Im Projekt ROBINE wurden zunächst regionale Klimagefahrenkarten und Extremwetter-Indikatoren für Österreich erstellt. Das Folgeprojekt KLIRES entwickelt darauf aufbauend gemeinsam mit Energieversorgern klimafitte Planungskonzepte für integrierte Energiesysteme. Fallstudien sind das österreichische Stromsystem sowie Salzburg, Wien und Linz.

https://www.ait.ac.at/cities & https://www.ait.ac.at/cil

https://cities.ait.ac.at/projects/klimatopservice/

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