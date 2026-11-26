Mils (OTS) -

Schluss mit weichgespülten City-SUVs! Nach der gefeierten Europapremiere in Paris schickt BAW die kompromisslose Kurzversion des Kult-Kraxlers 212 direkt in die Alpen. Mit kompakten 4,42 Metern Länge und einem knackigen Radstand von 2,57 Metern ist der 3-Türer wie gemacht für enge Bergpfade, tiefen Schlamm und anspruchsvolle Trails in Österreich.

Hardcore-Technik für echte Abenteurer

Unter der kantigen Haube steckt pure Offroad-DNA:

Unzerstörbare Basis: Extrem robuster Leiterrahmen und zwei Starrachsen – der absolute Goldstandard für Hardcore-Offroader.

Extrem robuster Leiterrahmen und zwei Starrachsen – der absolute Goldstandard für Hardcore-Offroader. Maximale Traktion: 23,5 cm Bodenfreiheit, mechanische Differenzialsperren, zuschaltbarer Allradantrieb, Geländeuntersetzung und ein All-Terrain-System pflügen durch jedes noch so ruppige Gelände.

Rauer Charakter, smarter Komfort

Draußen ein echtes Arbeitstier, drinnen überraschend digital und bequem:

Volles Tech-Paket: Digitales Cockpit, 12,3-Zoll-Display, Apple CarPlay und Android Auto sind immer an Bord.

Digitales Cockpit, 12,3-Zoll-Display, Apple CarPlay und Android Auto sind immer an Bord. Alles im Blick: Eine 360-Grad-Kamera samt virtueller Unterbodenansicht lässt dich jedes Hindernis exakt anvisieren.

Eine 360-Grad-Kamera samt virtueller Unterbodenansicht lässt dich jedes Hindernis exakt anvisieren. Platz für dein Gear: Beheizte und belüftete Ledersitze sorgen für Komfort. Die Rückbank des Viersitzers lässt sich für maximalen Stauraum blitzschnell umklappen oder komplett ausbauen.

FACTBOX: Power & Fakten

Getriebe: Serienmäßige 8-Gang-Automatik

Serienmäßige 8-Gang-Automatik 2.0-Liter-Turbobenziner: 218 PS (160 kW), 380 Nm (Verbrauch komb.: 11,2 l/100 km | CO₂: 255,0 g/km | Klasse: G)

218 PS (160 kW), 380 Nm 2.0-Liter-Turbodiesel: 166 PS (122 kW), 410 Nm (Verbrauch komb.: 8,2 l/100 km | CO₂: 239,0 g/km | Klasse: G)

166 PS (122 kW), 410 Nm All-in-Preis Österreich: Ꞓ 62.990,– für beide Motorisierungen inkl. Vollausstattung und aller Steuern

Ꞓ 62.990,– für beide Motorisierungen inkl. Vollausstattung und aller Steuern Garantie: 36 Monate (bis 100.000 km)

Der BAW 212 3-Door kann ab sofort bei den über 40 Vertriebspartnern in Österreich bestellt werden. Alle Infos unter www.baw-auto.at.

Importeur und Distributor in Österreich: RB Motors GmbH, Mils

Informationen: www.baw-auto.at