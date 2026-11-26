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AVISO Pressekonferenz - Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz und Volkshilfe fordern: Keine Kürzungen bei der Sozialhilfe
Pressekonferenz am 30.11.2026, 9:30 Uhr, DEPOT, Breitegasse 3, 1070 Wien
Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz und Volkshilfe blicken mit Besorgnis auf die geplanten Neuregelungen in der Sozialhilfe. Anstelle der im Regierungsprogramm festgehaltenen Kindergrundsicherung und der Halbierung der Kinderarmut bis 2030 wird nun eine Sozialhilfereform angestrebt, die den Wettbewerb der Bundesländer nach unten weiter befeuert sowie kontraproduktive Wartefristen für die Integration schafft.
Gemeinsame Forderungen werden am Podium präsentiert:
- Gerry Foitik, Mitglied der Geschäftsleitung Österreichisches Rotes Kreuz
- Martin Schenk, Stv. Direktor Diakonie Österreich
- Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin Caritas Österreich
- Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich
Pressekonferenz: Keine Kürzungen bei der SozialhilfeCaritas, Diakonie, Rotes Kreuz und Volkshilfe präsentieren ihre Forderungen zur Sozialhilfereform
Datum: 30.11.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: DEPOT
Breitegasse 3
1070 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Volkshilfe Österreich
Ulrike Schöflinger
Telefon: 0676 83 402 247
E-Mail: [email protected]
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