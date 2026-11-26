Wien (OTS) -

Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz und Volkshilfe blicken mit Besorgnis auf die geplanten Neuregelungen in der Sozialhilfe. Anstelle der im Regierungsprogramm festgehaltenen Kindergrundsicherung und der Halbierung der Kinderarmut bis 2030 wird nun eine Sozialhilfereform angestrebt, die den Wettbewerb der Bundesländer nach unten weiter befeuert sowie kontraproduktive Wartefristen für die Integration schafft.

Gemeinsame Forderungen werden am Podium präsentiert:

Gerry Foitik, Mitglied der Geschäftsleitung Österreichisches Rotes Kreuz

Martin Schenk, Stv. Direktor Diakonie Österreich

Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin Caritas Österreich

Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich

Pressekonferenz: Keine Kürzungen bei der Sozialhilfe

Datum: 30.11.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: DEPOT

Breitegasse 3

1070 Wien

Österreich