Wien (OTS) -

Die prognostizierten Schneefälle hatten in der Nacht auf Donnerstag eingesetzt, und führten zu ersten Problemen im Straßenverkehr, berichtete der ÖAMTC. In Kärnten musste vorübergehend der Karawankentunnel (A11) wegen Schneeräumarbeiten gesperrt werden. Auf der A2 (Süd Autobahn) war der Abschnitt bei Griffen in beiden Richtungen betroffen: In Richtung Klagenfurt mussten sich die Autofahrer an einem liegengebliebenen Schwerfahrzeug vorbeidrücken, in Richtung Graz bildete sich nach einem Lkw-Unfall ein längerer Stau. In der Steiermark blockierte ein hängengebliebenes Schwerfahrzeug in Richtung Kärnten kurz vor Schäffern die Fahrbahn. Auf der A9 (Pyhrn Autobahn) war nach einem Unfall mit Lkw und Pkw zwischen Kammern und Mautern in Richtung Graz nur der Pannenstreifen befahrbar.

Im Großraum Wien war der überwiegende Teil der Straßen salznass, dennoch brauchten Autofahrer teils deutlich mehr Zeit für ihre Fahrt. Auf beinahe allen größeren Stadteinfahrten wie der A2 (Süd Autobahn), der A4 (Ost Autobahn), aber auch üblicherweise weniger stark befahrenen Straßen wie beispielsweise der B10 (Budapester Straße) verzeichneten die ÖAMTC-Verkehrsexperten Staus.



Es gab zwar einige Unfälle, Hauptursache für die Verzögerungen war nach Beobachtungen des Clubs aber, dass die Autofahrer sich den winterlichen Fahrverhältnissen angepasst und die Geschwindigkeit dementsprechend verringert hatten.



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