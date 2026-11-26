Wien (OTS) -

Wien zeigt einmal mehr, dass nachhaltiges Bauen und wirtschaftliche Stärke kein Widerspruch sind. 57 Projekte mit insgesamt 91 Gebäuden wurden im Rahmen von klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundes, ausgezeichnet. Die feierliche Urkundenverleihung fand am 25. November 2026 im Wiener MuTh statt. Hinter den prämierten Projekten stehen 34 unterschiedliche Bauherrschaften, 48 Architekturbüros und rund 32 Bauphysikbüros. Gemeinsam zeigen sie, wie sich hohe Energieeffizienz, verantwortungsvoller Ressourceneinsatz, architektonische Qualität und Wirtschaftlichkeit erfolgreich miteinander verbinden lassen. Als Maßstab dienen die anspruchsvollen Kriterien des klimaaktiv Gebäudestandards – des nationalen Gütesiegels für nachhaltiges Bauen und Sanieren.

Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner anlässlich der Auszeichnung: „Die günstigste Energie ist die, die wir gar nicht erst verbrauchen. Gerade bei Gebäuden liegt deshalb ein enormes Potenzial: Wer heute energieeffizient baut oder saniert, senkt die Energiekosten von morgen und macht sich unabhängiger von steigenden Energiepreisen. Gleichzeitig stärken wir damit unsere heimische Bauwirtschaft, schaffen Wertschöpfung und treiben Innovationen voran. Die 57 ausgezeichneten Wiener Projekte zeigen, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig stärken. Genau solche Lösungen brauchen wir, wenn wir Energie langfristig leistbar halten und unseren Wirtschaftsstandort stärken wollen.“

18 Mal Gold, 29 Mal Silber, 10 Mal Bronze

Die 57 ausgezeichneten Projekte umfassen eine Bruttogeschoßfläche von rund 470.000 Quadratmetern – darunter 48 Neubauten und neun Sanierungen, sechs davon im Denkmalschutz. 18 Projekte erreichten mit klimaaktiv Gold die höchste Qualitätsstufe, 29 wurden mit Silber und zehn mit Bronze ausgezeichnet. Die Bandbreite reicht von Wohnhausanlagen über Bildungs- und Sportstätten bis hin zu Krankenanstalten und Büroimmobilien.

Besonders eindrucksvoll ist die hohe Qualität der ausgezeichneten Bildungsbauten. Gleich mehrere Schulen und Bildungseinrichtungen erreichten klimaaktiv Gold, darunter die sanierte AHS Ettenreichgasse, die Volksschule Laaerberg, die Volksschule Molitorgasse sowie das neue Gärtnerhaus der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. Die Volksschule Molitorgasse, die auch für den Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2026 nominiert wurde, zeigt beispielhaft, wie sich ein denkmalgeschütztes Schulgebäude durch eine behutsame Erweiterung und innovative Raumlösungen an zeitgemäße pädagogische Anforderungen anpassen lässt. Einen bemerkenswerten Weg ging auch die Modellschule Gersthof: Das ehemalige, denkmalgeschützte Orthopädische Krankenhaus wurde in einen modernen Schulcampus mit zeitgemäßen Lernlandschaften verwandelt. Durch die intelligente Nutzung vorhandener Raumreserven entstanden mehr als 500 Quadratmeter zusätzliche Nutzfläche, ohne dafür neu bauen zu müssen.

klimaaktiv vom Sportzentrum bis zum Wohnquartier

Dass nachhaltige Architektur und innovative Energiekonzepte auch bei komplexen öffentlichen Gebäuden Maßstäbe setzen können, beweist die Sport Arena Wien. Der mit klimaaktiv Gold prämierte Neubau auf dem Areal des ehemaligen Ferry-Dusika-Stadions wurde kürzlich mit dem Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Durch die intelligente Stapelung der Sportflächen konnte die Nutzfläche gegenüber dem Vorgängerbau verdreifacht und gleichzeitig die Flächenversiegelung reduziert werden. Ein umfassendes Kreislaufwirtschaftskonzept, Bauteilaktivierung und Österreichs größte kombinierte Photovoltaik-Solarthermie-Anlage ermöglichen einen nahezu energieautarken Gebäudebetrieb. Ebenfalls zukunftsweisend ist die Sanierung der JURA Rundhalle. Die 1974 errichtete Sporthalle wurde umfassend modernisiert: Eine energetisch optimierte Gebäudehülle, erneuerte Haustechnik und zeitgemäße Innenräume machen das Bestandsgebäude fit für kommende Jahrzehnte.

Im Wohnbau überzeugten zahlreiche Projekte mit hoher Energieeffizienz und nachhaltigen Gesamtkonzepten. Zu den mit klimaaktiv Gold ausgezeichneten Wohnanlagen zählen unter anderem die Attemsgasse 44, Leben in der Kagraner Flur sowie PARCOURS – Wohnen in Bewegung in der Hirschstettner Straße. PARCOURS wurde ebenfalls für den Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2026 nominiert. Das innovative Wohnprojekt mit sozialem Anspruch verbindet ressourcenschonende Holzhybridbauweise mit gemeinschaftlich nutzbaren Freiräumen und einem vielfältigen Angebot an Wohn- und Begegnungsräumen.

Zukunftsfähige Gesundheits- und Gewerbeimmobilien

Zunehmend an Bedeutung gewinnt der klimaaktiv Gebäudestandard im Gesundheitsbereich. Mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern – Haus 5 und der Privatklinik Döbling wurden zwei Gesundheitseinrichtungen mit Gold ausgezeichnet. Während beim Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern ein ehemaliges Personalwohnhaus durch umfassende Sanierung für neue medizinische Nutzungen adaptiert wurde, setzt der Neubau der Privatklinik Döbling unter anderem auf eine hocheffiziente Gebäudehülle, Geothermie sowie ein digital gesteuertes Energiemanagement. Im Gewerbeimmobilienbereich sticht das Büroprojekt Florido Liner / Grand Central hervor. Durch die Überbauung einer bestehenden U-Bahnremise beziehungsweise eines Parkplatzes konnte vollständig auf eine zusätzliche Bodenversiegelung verzichtet werden. Die Holz-Beton-Mischbauweise reduziert den Ressourcenverbrauch, eine Photovoltaikanlage trägt zur Eigenversorgung mit erneuerbarer Energie bei.

klimaaktiv Gebäudestandard: Marktführer in Österreich

Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren steht der klimaaktiv Gebäudestandard für höchste Qualität im nachhaltigen Bauen und Sanieren. Als führendes unabhängiges Qualitätszeichen in Österreich unterstützt er die Dekarbonisierung des Gebäudesektors. Über die Kriterienklassen Standort & Klimawandelanpassung, Energie & Versorgung, Ressourcen & Kreislaufwirtschaft sowie Komfort & Gesundheit werden alle relevanten Aspekte erfasst. Für Fragen zum klimaaktiv Gebäudestandard steht die Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) zur Verfügung.

Druckfähiges Bildmaterial:

https://www.klimaaktiv.at/bildergalerie/auszeichnung-klimaaktiv-gebaeude-wien-2026

Liste der ausgezeichneten Gebäude:

https://tinyurl.com/34shd245

Über klimaaktiv

klimaaktiv vermittelt und verbreitet das „Gewusst Wie“ zum Klimaschutz rund um die Themen Energieeffizienz, klimafitte Gebäude, erneuerbare Energieträger, Klimakommunikation, Aktive Mobilität und Mobilitätsmanagement. Die klimaaktiv Expertinnen und Experten bieten vielfältige Informations- und Unterstützungsangebote für Unternehmen, Gemeinden und Privatpersonen. Erfahren Sie mehr über die Ziele, Aktivitäten, Akteurinnen und Akteure: klimaaktiv.at