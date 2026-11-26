Linz (OTS) -

Daniel Klotz, Assistenzprofessor für Maschinelles Lernen in den Geowissenschaften an der Interdisciplinary Transformation University (IT:U) in Linz, zählt 2026 zu den weltweit meistzitierten Forschenden. Damit ist zum zweiten Mal in Folge, nach Bernd Resch aus dem Bereich GeoSoziale KI im Vorjahr, ein Wissenschaftler der erst drei Jahre bestehenden IT:U in der internationalen Liste der „Highly Cited Researchers“ vertreten.

Klotz ist in der Kategorie „Cross-Field“ gelistet, die Forschende auszeichnet, deren wissenschaftliche Arbeiten über mehrere Disziplinen hinweg besonders großen Einfluss haben. Die jährlich vom Analyseunternehmen Clarivate veröffentlichte Liste würdigt Forschende, deren wissenschaftliche Arbeiten weltweit zu den meistzitierten ihres Fachgebiets zählen und die damit die internationale Forschung maßgeblich prägen. Im Mittelpunkt der Forschung von Daniel Klotz steht die Entwicklung und Anwendung datenbasierter Methoden, um Umweltrisiken besser zu verstehen und zu reduzieren.

Gemeinsam mit seinem Team untersucht er, wie sich die räumliche und zeitliche Verteilung sowie die Bewegung von Wasser mithilfe von Daten erfassen und beschreiben lassen. Konkret geht es um die Frage: Wann befindet sich wo wie viel Wasser? Antworten darauf sind besonders wichtig, wenn Wasser im Übermaß vorhanden ist oder knapp wird. Durch maschinelles Lernen kann diese Frage immer präziser beantwortet werden.

Anerkennung für herausragende Forschungsleistung

Zitationen geben Einblick, wie oft wissenschaftliche Erkenntnisse von anderen Forschenden aufgegriffen, weiterentwickelt und in neue Forschungszusammenhänge eingebettet werden. Die Aufnahme in die Highly Cited Researchers-Liste gilt daher als internationaler Indikator für Sichtbarkeit und Einfluss wissenschaftlicher Arbeit. Die diesjährige Liste umfasst weltweit 6.802 Forschende aus 62 Ländern. Aus Österreich sind insgesamt 50 Wissenschaftler:innen vertreten.

Technologie und KI für den Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft nutzen

Die IT:U ist Österreichs jüngste öffentliche Universität und gestaltet den Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft. Dafür verbindet sie Technologie und Künstliche Intelligenz mit Wissen aus anderen Fachrichtungen. Denn Veränderung gelingt, wenn technologische Lösungen nicht isoliert, sondern gemeinsam mit Menschen und aus unterschiedlichen Perspektiven heraus entwickelt werden. Mit diesem Ansatz stärkt die IT:U seit ihrer Gründung 2023 die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaft und Industrie, macht Oberösterreich fit für die Zukunft und unterstützt die Gesellschaft dabei, den technologischen Wandel erfolgreich zu meistern.

Über „Highly Cited Researchers“

Grundlage der diesjährigen Analyse sind Publikationen und Zitationen aus dem Zeitraum 2015 bis 2025. Berücksichtigt werden Wissenschaftler:innen, deren Arbeiten zu den meistzitierten ein Prozent ihres jeweiligen Fachgebiets zählen. Neben quantitativen Kennzahlen fließen auch weitere Analysen und qualitative Kriterien in die Auswahl ein.