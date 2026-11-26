Gleisdorf (OTS) -

Gleisdorf (OTS) – Das österreichische Start-up Smarda bringt voll-agentische KI in die professionelle Entwicklung von Websites und Online-Shops. Seit Oktober 2026 ist ein KI-Agent in das All-in-one-System von Smarda integriert. Er erstellt, gestaltet und pflegt Online-Shops und CMS-Websites – unter voller Kontrolle der Profis. Die Cloud-Plattform ist speziell auf den professionellen Bedarf von Agenturen und Webdesignern ausgerichtet.

Zwischen Begeisterung und Verunsicherung

Viele Agenturen und Webdesign-Profis reagieren auf die rasante Entwicklung der KI mit Begeisterung und Verunsicherung zugleich. Während Quereinsteiger längst mit Vibe Coding experimentieren, fehlt Profis bisher die passende Lösung für den professionellen Einsatz. Denn ihre Kund:innen erwarten mehr als schnelle Entwürfe: rechtliche Sicherheit, individuelle Konzepte und ein leistungsstarkes CMS, mit dem sich Websites und Shops flexibel bearbeiten und weiterentwickeln lassen.

Strenge Regeln in der EU

Gerade in der EU sind Datenschutz, E-Commerce-Recht und Barrierefreiheit im Internet entscheidend. Seit 28. Juni 2025 sind viele Online-Shops in der EU sogar zum barrierefreien Aufbau verpflichtet. Verstöße können sehr teuer werden, daher können sich professionelle Anbieter keine Experimente leisten.

Plugin-Systeme unter Druck

Klassische Open-Source-Lösungen stützen sich oft auf umfangreiche Plugin-Ökosysteme. Unterschiedliche Standards bei Kompatibilität, Wartung und Datenschutz erschweren den sicheren Betrieb und machen es KI-Agenten schwer, Änderungen kontrolliert umzusetzen. Smarda sieht darin einen grundlegenden Nachteil solcher Systeme.

KI-Agent kann funktionsübergreifend arbeiten

Smarda setzt deshalb auf eine integrierte Plattform nach dem All-in-one-Prinzip: CMS, Shop, Datenbanken, Benutzerrechte, Datenschutz, Hosting sowie alle Zahlungs- und Versandintegrationen sind aufeinander abgestimmt. Anstatt Funktionen über unterschiedliche Erweiterungen oder Plugins einzubinden, bietet Smarda eine einheitliche Arbeitsumgebung: Die KI kann voll integriert arbeiten, gleichzeitig schützt Smarda Kernfunktionen wie Kundenverwaltung, Warenkorb, Consent-Management usw.

„Wir haben Smarda von Anfang an als durchgängiges System konzipiert. Unser All-in-one-Ansatz für voll-agentisches Arbeiten ist ein echter Gamechanger für die Branche“, erklärt Kevin Glauninger, Chefentwickler bei Smarda.

Das KI-Modell ist in Smarda frei wählbar, für eigene KI-Agenten kann auch die MCP-Schnittstelle genutzt werden. In Smarda erstellt die KI systemübergreifend komplette Shops und Redesigns, entwickelt komplexe Module und Datenstrukturen, pflegt Inhalte und kann auch das Marketing überwachen. Redesigns bestehender Projekte lassen sich weitgehend automatisiert umsetzen. Anders als bei vielen Vibe-Coding-Ergebnissen entstehen dabei keine Prototypen, die sich für Kundenprojekte nicht professionell einsetzen lassen: Alles steht technisch robust im Smarda-Editor zur freien Bearbeitung bereit. Diese Kombination aus agentischer KI-Power und technischer Kontrolle löst ein zentrales Problem der Agenturen im D-A-CH-Raum.

„Ein abgesichertes System, in dem die KI die Aufträge vollumfänglich ausführen kann – genau das hat den Agenturen gefehlt, um mit agentischer KI endlich professionelle Kundenprojekte zu realisieren“, ist Smarda-Geschäftsführer Alexander Wenzl überzeugt.

Für europäische Standards entwickelt

Die Smarda-SaaS-Lösung ist von Beginn an auf Barrierefreiheit und DSGVO-Konformität im EU-Raum ausgerichtet. Was selbstverständlich klingt, ist es in einer weitgehend globalisierten IT-Branche keineswegs. Viele Agenturen arbeiten bisher mit außereuropäischer Plattformen, häufig ergänzt durch Drittanbieter-Plugins. Die Wahrung der Datenhoheit und die Einhaltung EU-spezifischer Vorschriften stellen dabei eine große Herausforderung dar, und auch die KI stößt bei der Bearbeitung immer wieder an ihre Grenzen.

Smarda wird seit 2019 in Österreich entwickelt und in Deutschland gehostet. 2024 wurde die Plattform als erstes Shop- und Websitesystem vom TÜV TRUST IT auf Barrierefreiheit nach WCAG 2.2 AA erfolgreich geprüft (https://einreichportal.waca.at/report/html?id=4418). Alexander Wenzl erklärt: „Unser Ziel ist es, das sicherste und leistungsfähigste Website- und Shopsystem für den EU-Raum anzubieten. Heimische Agenturen sollen sich bei ihren Kundenprojekten auf Smarda verlassen können.“

Weitere Informationen: https://smarda.com