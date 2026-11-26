Wien (OTS) -

Am 27. November 1911 wurde die Bau- und Wohnungsgenossenschaft für Bedienstete der k.k. privilegierten Südbahngesellschaft, heute BWS-Gruppe (BWSG), gegründet. Was als gemeinsames Projekt von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite begann, ist heute ein österreichweit tätiger gemeinnütziger Bauträger. Die BWS-Gruppe verwaltet knapp 23.600 Wohnungen in rund 450 Wohnhausanlagen und ist in allen neun Bundesländern vertreten.

Ein genossenschaftlicher Auftrag, der bleibt

Die Gründung geht auf den Gewerkschafter Josef Grüll und Südbahn-Generaldirektor Dr. August Weeber zurück. Ihr Ziel war es, Wohnraum zu schaffen, der Eisenbahnerfamilien ein lebenswertes Zuhause bietet. 1914 bezogen die ersten Familien ihre Wohnungen am Margaretengürtel in Wien und in der Beethovengasse in Mödling. Die Urenkelin von Josef Grüll lebt mit ihrer Familie noch heute in dieser Wohnhausanlage.

„Josef Grüll ging es darum, Wohnraum zu schaffen, der Menschen ein gesundes und sicheres Zuhause ermöglicht. Daran halten wir fest“, sagt BWSG-Vorständin Arch. DI Kerstin Robausch-Löffelmann bei der Jubiläumsfeier. „Diesen Auftrag nehmen wir im Neubau genauso ernst wie bei der Sanierung unseres Bestands.“

Wirtschaftliche Stärke für leistbares Wohnen

Rund 70 Prozent der Wohnungen der BWSG sind gefördert. Das gemeinnützige Modell folgt dem Prinzip der Kostendeckung und ermöglicht langfristig leistbaren Wohnraum. Gleichzeitig braucht es wirtschaftliche Stabilität, um in Neubau, Sanierung und die Weiterentwicklung des Bestands investieren zu können.

„Wohnraum zu schaffen ist teuer. Ihn leistbar zu halten, ist die eigentliche Herausforderung“, betont BWSG-Vorstand Dr. Mathias Moser. „Wirtschaftliche Stärke ist für uns kein Selbstzweck. Sie ermöglicht uns, langfristig zu investieren und laufend neuen, leistbaren Wohnraum zu schaffen.“

Besonders stolz ist das Unternehmen auch auf seinen niedrigen Leerstand, der in den letzten sieben Jahren um knapp 80 Prozent reduziert werden konnte. Heute stehen österreichweit nur mehr rund 0,8 Prozent der BWSG-Wohnungen leer. Hunderte Wohnungen, die leer standen, sind heute wieder ein Zuhause.

Verantwortung für kommende Generationen

Im Geschäftsjahr 2025/26 investierte die BWSG rund 120 Mio. Euro in Neubau und Sanierung. Pro Jahr werden ungefähr 450 Neubauwohnungen und rund 1.500 Bestandswohnungen übergeben. Mit ersten Projekten in Althofen und Klagenfurt ist die BWSG 2026 auch in Kärnten aktiv.

Neue Bauweisen, Energieeffizienz, Nachverdichtung und die Sanierung bestehender Wohnhausanlagen prägen die weitere Entwicklung. Auch der künftige Firmensitz „Nela“ im Wiener Neuen Landgut steht für die Weiterentwicklung der BWSG.

„Nachhaltig bauen heißt für uns, Gebäude zu schaffen, die Generationen überdauern“, so Robausch-Löffelmann. „Bei allen technischen Möglichkeiten verlieren wir eines nicht aus den Augen: Wir bauen nicht aus Technologieverliebtheit, sondern für Menschen.“

Mit ihren rund 19.000 Mitgliedern verfolgt die BWSG auch nach 115 Jahren ihr ursprüngliches Ziel: Wohnraum zu schaffen, der Menschen Sicherheit bietet, Gemeinschaft fördert und dauerhaft erschwinglich ist. „Als Aufsichtsratsvorsitzender ist es mir ein besonderes Anliegen, diese genossenschaftlichen Grundwerte zu stärken und die Weichen dafür zu stellen, dass auch künftige Generationen von diesem Wohnmodell profitieren“, unterstreicht DI Franz Binderlehner, BSc.

Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida bedankt sich für die langjährige vertrauensvolle Partnerschaft. „Wir gratulieren der BWSG zu ihrem 115-jährigen Bestehen und wünschen der Genossenschaft alles Gute, viel Erfolg und dass sie ihren wichtigen gesellschaftlichen Auftrag noch viele Jahre mit derselben Überzeugung erfüllt“, so der vida-Chef im Rahmen der Jubiläumsfeier.

Besser wohnen seit 1911 (der Film)