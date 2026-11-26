Wien (OTS) -

Der durchschnittliche Marktwert eines Vier-Sterne-Hotelzimmers beträgt 239.293 Euro. Gleichzeitig wächst der wirtschaftliche Druck auf die Betriebe.

Der neue Marktwertreport 2027 der Prodinger Tourismusberatung zeigt deutliche regionale Unterschiede bei den Immobilienwerten alpiner Hotels. Während die Spitzenstandorte Marktwerte von mehr als 330.000 Euro pro Hotelzimmer erreichen, liegt der Durchschnittswert der untersuchten Vier-Sterne-Ferienhotellerie bei 239.293 Euro netto pro Zimmer. Entscheidend für den Immobilienwert sind neben der Attraktivität der Destination zunehmend die nachhaltige Ertragskraft und der erforderliche Investitionsaufwand.

Kitzbühel vor Lech Zürs und Serfaus-Fiss-Ladis

An der Spitze des Destinationsrankings steht Kitzbühel Tourismus mit 337.090 Euro pro Hotelzimmer. Knapp dahinter folgen Lech Zürs mit 335.405 Euro und Serfaus-Fiss-Ladis mit 328.410 Euro. Obertauern belegt mit 312.500 Euro den vierten Rang.

Damit erreichen vier alpine Destinationen Marktwerte von mehr als 300.000 Euro je Hotelzimmer. Die Spitzenpositionen verdeutlichen die hohe wirtschaftliche Bedeutung etablierter Tourismusstandorte, deren Immobilienmarkt durch attraktive Lagen, begrenzte Flächenverfügbarkeit und hohe Entwicklungskosten geprägt ist.

Die 15 wertvollsten alpinen Hoteldestinationen 2027

Erhoben wird der Marktwert pro Hotelzimmer in der 4-Sterne-Kategorie, inklusive Grund und Einrichtung, ohne Investitionsstau und ohne besondere Infrastruktur. Vorausgesetzt werden eine jederzeit mögliche Betriebsfortführung sowie eine vorhandene Betriebsanlagengenehmigung. Mit zunehmender Betriebsgröße sinkt der Marktwert pro Einheit.

Kitzbühel Tourismus, 337.090 Ꞓ Lech Zürs, 335.405 Ꞓ Serfaus-Fiss-Ladis, 328.410 Ꞓ Obertauern, 312.500 Ꞓ Wilder Kaiser, 293.185 Ꞓ St. Anton am Arlberg, 269.540 Ꞓ Mayrhofen-Hippach, 256.820 Ꞓ Kitzbüheler Alpen-St. Johann, 251.500 Ꞓ Ötztal Tourismus, 250.055 Ꞓ Zell am See-Kaprun, 247.165 Ꞓ Seefeld, 245.000 Ꞓ Saalbach Hinterglemm, 234.645 Ꞓ Paznaun-Ischgl, 234.520 Ꞓ Stubai Tirol, 230.020 Ꞓ Tux-Finkenberg, 228.295 Ꞓ

Quelle: Prodinger Tourismusberatung, Marktwertreport 2027.

Zwischen dem erstplatzierten Kitzbühel und Tux-Finkenberg auf Rang 15 liegt eine Differenz von knapp 109.000 Euro pro Zimmer beziehungsweise rund 48 Prozent. Auffällig ist die starke Präsenz Tiroler Destinationen: Elf der 15 höchstbewerteten Standorte liegen in Tirol.

Hohe Immobilienwerte treffen auf steigenden Kostendruck

Trotz der hohen Marktwerte bleibt die wirtschaftliche Situation vieler Ferienhotels angespannt. Steigende Bau-, Personal-, Betriebs- und Finanzierungskosten sowie der kontinuierliche Modernisierungsbedarf belasten die Rentabilität.

Der Marktwertreport verdeutlicht die zunehmende Diskrepanz zwischen Immobilienvermögen und operativer Ertragskraft. Hohe Verkehrswerte bedeuten nicht automatisch hohe Gewinne oder ausreichende Liquidität für notwendige Reinvestitionen.

Hinzu kommt ein struktureller Wandel: Die durchschnittliche Hotelzimmergröße ist seit 1990 von rund 19 auf 33 Quadratmeter gestiegen, während sich die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 4,9 auf 3,3 Tage verkürzt hat. Hotels benötigen somit mehr Investitionskapital pro Zimmer und müssen gleichzeitig häufigere Gästewechsel bewältigen.

Die wichtigsten Zahlen und Fakten

239.293 Euro: durchschnittlicher Marktwert je Zimmer in der Vier-Sterne-Ferienhotellerie (netto).

337.090 Euro: höchster Destinationsrichtwert, erzielt in Kitzbühel.

Vier Destinationen überschreiten die Marke von 300.000 Euro pro Zimmer.

60 bis 70 Zimmer: durchschnittliche Größe der untersuchten Referenzbetriebe.

Rund 109.000 Euro: Wertunterschied zwischen Rang 1 und Rang 15.

Steigende Finanzierungskosten und hoher Reinvestitionsbedarf erhöhen den wirtschaftlichen Druck auf Hotelbetriebe.

Ausblick 2027: Ertragskraft entscheidet über Immobilienwert

Für 2027 erwartet Prodinger einen weiterhin hohen wirtschaftlichen Druck auf die Ferienhotellerie. Insbesondere kleinere, familiengeführte Betriebe stehen angesichts steigender Finanzierungskosten, notwendiger Modernisierungen und begrenzter operativer Überschüsse vor Herausforderungen.

Gleichzeitig bleiben Hotelimmobilien in etablierten alpinen Destinationen für Investoren attraktiv. Entscheidend ist jedoch zunehmend nicht allein die Lage oder bauliche Substanz, sondern die Fähigkeit eines Betriebs, nachhaltig ausreichende Erträge zu erwirtschaften.

Die zentrale Erkenntnis des Marktwertreports 2027: Hohe Immobilienwerte schaffen Vermögenssubstanz – langfristige Wettbewerbsfähigkeit entsteht jedoch erst durch eine tragfähige Rendite und ausreichende Liquidität.

Der vollständige Marktwertreport 2027 mit allen untersuchten Destinationen und detaillierten Marktanalysen steht kostenfrei zum Download zur Verfügung.

Die Transaktionsrichtwerte sind aggregiert und bilden Markttendenzen ab, nicht die Besonderheiten eines einzelnen Hotels. Der Marktwertreport liefert damit Marktindikationen, ersetzt jedoch keine Einzelfallbewertung.