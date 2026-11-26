Wien (OTS) -

Jährlich kommen rund 1.400 Babys in der Klinik Landstraße auf die Welt. Die Zeit rund um die Geburt und die ersten Tage danach – das so genannte Wochenbett – ist für Familien eine besondere Lebensphase. Die Klinik Landstraße des Wiener Gesundheitsverbundes entwickelt die Betreuung von Mutter und Baby im Wochenbett weiter: Ab sofort werden Hebammen noch stärker in die Betreuung der Frauen und Babys auf der Wochenbett-Station eingebunden. Bei diesem integrativen Versorgungsmodell profitieren Mutter und Baby von der gebündelten Expertise aller Berufsgruppen. „Ziel einer integrativen Wochenbett-Station ist eine sichere, evidenzbasierte und familienorientierte Versorgung, die Mutter und Kind stärkt und den Übergang in den Alltag leichter macht. Die ersten Hebammen sind bereits auf der geburtshilflichen Station der Klinik Landstraße tätig“, berichtet Doris Ruthensteiner, leitende Hebamme der Klinik Landstraße.

Betreuungskontinuität stärken

Bisher waren die Zuständigkeiten aufgeteilt: Ein Teil der Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen (DGKP) war für die Neugeborenen und alle Fragen rund ums Stillen zuständig. Der andere Teil der Pflegefachkräfte betreute die Mütter vor und nach der Geburt. Hebammen waren im Kreißsaal und in der Schwangeren-Ambulanz tätig.

Neu ist: In der Klinik Landstraßen werden Mütter und Babys künftig gemeinsam von einer Fachperson betreut. Familien haben eine Ansprechperson für alle Fragen. Hebammen sind nun zusätzlich auf der Wochenbett-Station tätig. Mit der neuen integrativen Wochenbett-Station bekommen Frauen mehr Kontinuität in der Betreuung von der Schwangerschaft bis ins Wochenbett.

Kompetenzen gezielt einsetzen

„Die steigenden Absolvent*innen-Zahlen im Hebammenbereich eröffnen uns neue Möglichkeiten, die spezifische Expertise der Hebammen gezielt einzusetzen und gemeinsam mit den Pflegefachkräften eine integrative, familienorientierte Versorgung zu gestalten“, freut sich Ruthensteiner.

„Die schrittweise Umsetzung ermöglicht eine strukturelle Anpassung ausschließlich durch natürliche Fluktuation. Wir lernen voneinander und stärken die interprofessionelle Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt steht unser gemeinsames Ziel: Familien sollen in den ersten Tagen nach der Geburt bestmöglich begleitet, betreut und unterstützt werden. Das gelingt dann besonders gut, wenn Pflegefachkräfte, Hebammen, Ärzt*innen, Klinische Psycholog*innen und Physiotherapeut*innen ihre Kompetenzen bündeln und als gemeinsames Team handeln. Wir sorgen gemeinsam für einen guten Start ins Familienleben“, ergänzt Andrea Prax, Stationsleitung Pflege der Geburtenstation und Neonatologie der Klinik Landstraße.

International gute Erfahrungen

Erfahrungen im Wiener Gesundheitsverbund mit hebammengeleiteten Betreuungsmodellen zeigen ebenso wie internationale Berichte positive Ergebnisse vor allem bei der Zufriedenheit der Frauen durch die Betreuungskontinuität, sie berichten von höheren Stillraten, einer Stärkung der Gesundheitskompetenz und besserer psychosozialen Gesundheit der Mütter.