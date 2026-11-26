Wien (OTS) -

Gestern Mittwoch hat die LGT Bank Österreich den LGT Medienpreis 2026 verliehen. Ausgezeichnet wurden auch in diesem Jahr Journalistinnen und Journalisten, die anspruchsvolle Wirtschafts- und Finanzthemen fundiert recherchieren und diese lebendig und verständlich vermitteln. Im 15. Jubiläumsjahr wurden Beiträge in den Kategorien Print und New Media sowie ein Essay zum Sonderthema «250 Jahre Wohlstand neu gedacht» prämiert. Der Preis ist mit insgesamt 12 000 Euro dotiert.

Wolfgang Eisl, CEO LGT Bank Österreich: «Unabhängiger Journalismus hilft uns, wirtschaftliche Entwicklungen einzuordnen und ihre Folgen für die Gesellschaft zu verstehen. Seit 15 Jahren würdigt der LGT Medienpreis Menschen, die komplexe Themen sorgfältig recherchieren und verständlich erzählen. Gerade mit Blick auf die Zukunft brauchen wir diese Stimmen.»

Print: Recherche über internationalen Kryptowährungsbetrug

In der Kategorie Print wurden Thomas Winkelmüller und Juliane Fischer für ihren Beitrag «Auf der Schlachtbank» ausgezeichnet, erschienen im Magazin DATUM. Ausgehend vom Fall eines Wiener Chirurgen, der durch Betrug hohe Geldbeträge verloren hat, zeichnet die Recherche die Zusammenhänge eines sogenannten Pig-Butchering-Scams nach. Der Beitrag beleuchtet Kryptowährungsbetrug, Zwangsarbeit in südostasiatischen Betrugsfabriken und mögliche Verbindungen zu internationalen kriminellen Netzwerken.

New Media: Einkommen und Wohlstand verständlich erklärt

In der Kategorie New Media ging die Auszeichnung an Kathrin Pollak-Greilberger und Lena Hager für das Video «ZIB erklärt: So viel verdient Österreich», veröffentlicht auf ORF online und YouTube. Der Beitrag beschäftigt sich mit Einkommen und Lebensstandard in Österreich. Er erklärt unter anderem, was das Medianeinkommen aussagt und wie Armut, Mittelschicht und Reichtum eingeordnet werden können.

Sonderpreis: Neue Perspektiven auf Wohlstand

Den Sonderpreis «250 Jahre Wohlstand neu gedacht» erhielt Johannes Schwitzer-Fürnsinn für seinen Essay «Toaster vs. Smith». Darin verbindet er das ungewöhnliche Projekt eines Designers, der einen Toaster von Grund auf selbst herstellt, mit Adam Smiths Überlegungen zur Arbeitsteilung. Der Essay setzt sich mit globalen Abhängigkeiten und der Frage auseinander, wie sich Wohlstand langfristig bewahren lässt. Anlass für das Thema des Sonderpreises ist die Veröffentlichung von Adam Smiths Werk «Der Wohlstand der Nationen» vor 250 Jahren. Im Jubiläumsjahr waren ehemalige Preisträgerinnen und Preisträger eingeladen, sich in einem Essay mit Wohlstand, Wirtschaft und Werten zu beschäftigen.

I.D. Prinzessin Adelheid von und zu Liechtenstein, Schirmherrin des LGT Medienpreis: «Wohlstand bedeutet mehr als wirtschaftliches Wachstum. Er setzt voraus, dass wir Entwicklungen verstehen, unterschiedliche Perspektiven zulassen und Verantwortung für kommende Generationen übernehmen. Unabhängiger Journalismus schafft dafür eine unverzichtbare Grundlage.»

Der LGT Medienpreis

Mit dem LGT Medienpreis fördert die LGT Bank Österreich unabhängigen und qualitativ hochwertigen Wirtschafts- und Finanzjournalismus. Die unabhängige Jury des Wettbewerbs vereint Perspektiven aus Wirtschaft, Forschung und der österreichischen Medienlandschaft. Ihr gehören Prof. Dr. Christian Helmenstein, Komm.-Rat Mag. Ursula Simacek, Hannelore Veit, Lisa-Marie Fassl, MsC und Dr. Maximilian Nimmervoll an.

LGT in Kürze

LGT ist eine führende internationale Private-Banking- und Asset-Management-Gruppe, die sich seit über 90 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Per 30.06.2026 verwaltete die LGT Vermögenswerte von CHF 412.6 Milliarden (USD 511.4 Milliarden) für vermögende Privatkundinnen und Privatkunden sowie für institutionelle Anleger. Die LGT beschäftigt 6000 Mitarbeitende an mehr als 40 Standorten in Europa, Asien, Amerika, Australien und dem Mittleren Osten. www.lgt.com