Wien (OTS) -

Sechs Quartale in Folge positiv – vor und nach Steuern

312 Wohnungen verkauft in 9 Monaten

Eigenkapitalquote wiederholt über Zielkorridor mit 37%

Ꞓ 58 Mio. Green Bond platziert trotz herausfordernden Umfelds

Wien, 26.11.2026 – UBM Development AG erreicht im sechsten Quartal in Folge ein positives Ergebnis sowohl vor als auch nach Steuern. Mit einem EBT von Ꞓ 8,2 Mio. und einem Konzernergebnis von Ꞓ 6,9 Mio. in den ersten drei Quartalen 2026 erzielt UBM einen deutlichen Ergebnisaufschwung von rund Ꞓ 12 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. UBM hat auch dieses Jahr 312 Wohnungen verkauft und konnte trotz schwierigen Marktumfelds die Gesamtleistung um 9,0% auf Ꞓ 238,0 Mio. steigern. „Q3 ist die Fortsetzung unserer Entwicklung – und genau das ist in diesem Markt eine gute Nachricht“, sagt Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG.

Ebenso stärkte UBM ihr Finanzprofil – seit Jahresbeginn wurde die Nettoverschuldung um Ꞓ 66 Mio. reduziert, während zum 30.09.2026 die Eigenkapitalquote mit 37% über der angepeilten Bandbreite von 30% - 35% liegt.

Nach Quartalsende hat UBM im Oktober 2026 einen Green Bond mit einem Volumen von Ꞓ 58 Mio. erfolgreich begeben, davon Ꞓ 40 Mio. frisches Geld und Ꞓ 18 Mio. aus dem Umtauschangebot. Die Transaktion zeigt, dass UBM auch in einem schwierigen Umfeld den Zugang zum Anleihemarkt behält. Das frische Geld stärkt die liquiden Mittel im vierten Quartal.

Die Zukunft gehört dem Bezahlbaren Wohnen

Die UBM richtet ihren Fokus auf Bezahlbares Wohnen und dem gezielt gesetzten Portfolio-Rebalancing. UBM hat dazu allein in Wien Grundstücksreserven, die ein Potenzial von rund 1.000 neuen Wohnungen besitzen.

In Österreich, Deutschland und Tschechien werden deutlich weniger Wohnungen gebaut als benötigt. In Wien liegt die Neubautätigkeit 31% unter dem jährlichen Wohnungsbedarf, in Deutschland beträgt die Lücke 35% und in Prag sogar 47%. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen dürfte daher auch in absehbarer Zeit in allen drei Märkten deutlich hinter dem tatsächlichen Bedarf zurückbleiben.

Entwicklung der Ertrags- und Finanzkennzahlen

In den ersten drei Quartalen 2026 erwirtschaftete die UBM Umsatzerlöse von Ꞓ 107,4 Mio. nach Ꞓ 97,3 Mio. in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Das entspricht einer Steigung von über 10%. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich deutlich auf Ꞓ 8,2 Mio. nach Ꞓ -3,9 Mio. in der Vorjahresperiode. Das aus dem Konzernergebnis abgeleitete Ergebnis je Aktie verbesserte sich um 78% – von Ꞓ -1,32 in den ersten drei Quartalen 2025 auf Ꞓ -0,29.

Kennzahlentabelle im Anhang

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.