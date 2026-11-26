- 26.11.2026, 07:30:32
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KI im Kundenservice: Warum ein geschlossenes Ticket noch kein Erfolg ist
Wenn Kundenzufriedenheit wichtiger wird als Effizienz
Results as a Service verändert die Spielregeln im Kundenservice. KI-Agenten werden zunehmend nach gelösten Anfragen statt nach Softwarelizenzen abgerechnet. Doch bedeutet eine abgeschlossene Anfrage automatisch einen zufriedenen Kunden? Und wie lässt sich der tatsächliche wirtschaftliche Nutzen von KI im Service messen?
Im Gespräch mit MedienManager-Herausgeber Otto Koller erläutert Matthias Weber, warum Unternehmen über klassische Effizienzkennzahlen hinausdenken müssen, welche Rolle Kundenzufriedenheit und Kundenbindung spielen und wie KI den Kundenservice vom Kostenfaktor zum messbaren Wertschöpfungstreiber machen kann.
Erfahren Sie im Interview, warum nicht das geschlossene Ticket zählt, sondern das Ergebnis für Kunde und Unternehmen.
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KI verändert den Kundenservice und damit auch die Frage, wie Erfolg gemessen wird. Im Gespräch Matthias Weber, CEO von Weber & Weber Communications.
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