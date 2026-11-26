Wien (OTS) -

Ergebnis vor Steuern auf 1,01 Mrd. Euro erhöht (+15,4 %)

Versicherungstechnische Erträge auf 10,4 Mrd. Euro gestiegen (+6,6 %)

Verrechnete Prämien auf 13,1 Mrd. Euro gewachsen (+5,3 %)

Combined Ratio netto auf 92,0 % verbessert

Anhaltend sehr hohe Solvenzquote von 276 %

Hartwig Löger, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der Vienna Insurance Group (VIG), zur Geschäftsentwicklung: „Mit den Ergebnissen der ersten drei Quartale setzt die VIG ihren dynamischen Wachstumskurs in den internationalen Kernmärkten CEE mit einem Prämienplus von 7 % konsequent fort. Der Gewinn von über einer Milliarde in den ersten neun Monaten spiegelt auch unseren erhöhten Ausblick für das Gesamtjahr 2026 wider.“ Im Oktober hatte das Management der VIG eine Erhöhung der Bandbreite für das Konzernjahresergebnis vor Steuern 2026 auf 1,35 Mrd. bis 1,4 Mrd. Euro bekanntgegeben.

Die Kennzahlen im Detail (ohne Berücksichtigung der NÜRNBERGER):

Zweistelliger Anstieg beim Ergebnis vor Steuern

Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2026 um 15,4 % auf 1.007,3 Mio. Euro. Die Ergebnisentwicklung wurde insbesondere vom Segment Erweiterte CEE getragen, wozu wesentliche Beiträge aus Bulgarien, Rumänien, Slowakei und Ungarn kamen.

Versicherungstechnische Erträge überschreiten zehn Milliarden Euro

Die versicherungstechnischen Erträge aus ausgestellten Versicherungsverträgen erhöhten sich um 6,6 % auf 10.376,2 Mio. Euro. Besonders deutlich fiel der Anstieg in Tschechien (+10,1 %) und im Segment Erweiterte CEE (+9,5 %) aus. Auch die Spezialmärkte (+7,6 %), Polen (+5,9 %) und Österreich (+2,1 %) verzeichneten Zuwächse. Im Segment Erweiterte CEE trugen insbesondere das Baltikum, Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Serbien, die Slowakei, die Ukraine und Ungarn zur positiven Entwicklung bei. Das Wachstum resultiert im Wesentlichen aus Neugeschäft und Tarifanpassungen in unterschiedlichen Versicherungssparten.

Plus bei den verrechneten Prämien

Die verrechneten Prämien der VIG-Gruppe sind in den ersten drei Quartalen 2026 gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres um 5,3 % auf 13.124,2 Mio. Euro gestiegen. In den CEE-Kernmärkten liegt das Prämienplus der Segmente Tschechien (+7,5 %), Polen (+7,3 %) und Erweiterte CEE (+6,4 %) deutlich über dem Wachstum der Gruppe. In Österreich stiegen die verrechneten Prämien ebenfalls um 3,8 %. Das Wachstum im Segment Erweiterte CEE wurde vor allem vom Baltikum, Bulgarien, Rumänien, Serbien, der Slowakei und Ungarn getragen. Die positive Entwicklung resultierte aus Neugeschäft und Zuwächsen in allen Sparten.

Leicht verbesserte Combined Ratio netto

Die Combined Ratio netto lag zum Ende des dritten Quartals 2026 bei 92,0 % und konnte sich trotz höherer wetterbedingter Schadenfälle in den ersten neun Monaten 2026 gegenüber dem Vorjahreswert von 92,1 % leicht verbessern. Besonders positiv entwickelte sich die Combined Ratio im Segment Erweiterte CEE, getragen vorwiegend von positiven Entwicklungen in Bulgarien, Rumänien, der Slowakei und Ungarn.

Anhaltend hohe Solvenzquote

Die Solvenzquote der Gruppe zum Ende des dritten Quartals 2026 bleibt mit 276 % (inklusive Übergangsmaßnahmen) anhaltend hoch und liegt um 4,2 Prozentpunkte über dem Wert zum Halbjahr 2026 (272 %). In die Berechnung wurde die NÜRNBERGER Beteiligungs-AG in vereinfachter Form einbezogen. Die vollständige Berücksichtigung erfolgt erstmals im Konzernabschluss 2026. Die sehr gute aufsichtsrechtliche Eigenmittelausstattung bestätigt die unverändert hohe Resilienz der Gruppe.