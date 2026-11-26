Wien (OTS) -

Wien (ots)

82 Prozent sorgen sich zumindest in gewissem Maße vor Betrugsversuchen wie Fake-Shops

40 Prozent haben bei früheren Black-Friday-Aktionen mehr ausgegeben als geplant

39 Prozent nutzen KI-Chatbots bereits regelmäßig oder gelegentlich zur Kaufvorbereitung

61 Prozent halten strengere Schutzmaßnahmen bei Finanzierungen und Buy-Now-Pay-Later für wichtig

Black Friday und Cyber Monday bleiben auch in Österreich wichtige Einkaufstage. Gleichzeitig ist die Sorge vor Online-Betrug groß: 82 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher machen sich zumindest in gewissem Maße Sorgen vor Betrugsversuchen wie Fake-Shops. Nur 18 Prozent sind völlig unbesorgt. Jeder Vierte (25 Prozent) gibt an, bereits Opfer eines Fake-Shops oder Online-Betrugs geworden zu sein. Das zeigt eine aktuelle Befragung von 1.000 Personen in Österreich im Auftrag des Informationsdienstleisters CRIF.

Mehr als die Hälfte plant Einkäufe rund um Black Friday

56,7 Prozent der Befragten wollen am Black Friday oder Cyber Monday einkaufen. 21,5 Prozent planen keine Einkäufe, weitere 21,8 Prozent sind noch unentschlossen. Die grundsätzliche Kaufabsicht ist bei Frauen mit 58 Prozent etwas höher als bei Männern mit 56 Prozent. Besonders groß ist das Interesse bei den unter 30-Jährigen (68 Prozent) und den 30- bis 39-Jährigen (67 Prozent). Bei den über 60-Jährigen liegt die Kaufabsicht bei 37 Prozent.

15 Prozent der Österreicher*innen wollen in der diesjährigen Black Week mehr ausgeben als im Vorjahr, 23 Prozent weniger und 26 Prozent gleich viel. Unter den unter 30-Jährigen planen 24 Prozent höhere Ausgaben; bei den über 60-Jährigen sind es neun Prozent.

Elektronik liegt vorn - deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen

Elektronik ist mit 48 Prozent die meistgenannte Produktkategorie, gefolgt von Mode (32 Prozent) und Haushaltsgeräten (28 Prozent). Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede: 61 Prozent der Männer planen Elektronikkäufe, gegenüber 32 Prozent der Frauen. Bei Modeartikeln sind es 42 Prozent der Frauen und 24 Prozent der Männer.

43,7 Prozent kaufen überwiegend bereits geplante Produkte. Weitere 44,7 Prozent kombinieren gezielte Einkäufe mit Inspiration durch Angebote; 11,6 Prozent kaufen überwiegend spontan. Bei den präferierten Zahlungsarten nennen 62 Prozent Sofortzahlungen, 37 Prozent Kreditkarten und 20 Prozent den Kauf auf Rechnung.

Vier von zehn haben schon einmal mehr ausgegeben als geplant

40 Prozent der Befragten haben bei früheren Black-Friday-Aktionen bereits mehr ausgegeben als ursprünglich vorgesehen. Besonders häufig berichten dies die unter 30-Jährigen (53 Prozent) und die 30- bis 39-Jährigen (50 Prozent). Unter den über 60-Jährigen liegt der Anteil bei 24 Prozent. 77 Prozent sorgen sich, dass Rabattaktionen Verbraucher zu höheren Ausgaben verleiten.

Nur 18 Prozent sind bei Online-Betrug völlig unbesorgt

Die Sorge vor Betrugsversuchen ist noch größer: 9,3 Prozent haben sehr große Sorgen, 29,3 Prozent eher Sorgen und weitere 43,1 Prozent zumindest geringe Sorgen. Lediglich 18,3 Prozent geben an, keine Sorge vor Fake-Shops oder ähnlichen Betrugsversuchen zu haben.

Ein Viertel der österreichischen Befragten (24,9 Prozent) war bereits selbst Opfer eines Fake-Shops oder Online-Betrugs. Bei Frauen liegt der Anteil bei 27 Prozent, bei Männern bei 24 Prozent. Unter den 50- bis 59-Jährigen berichten 28 Prozent von entsprechenden Erfahrungen, bei den 30- bis 39-Jährigen sind es 25 Prozent.

"Wenn sich mehr als acht von zehn Verbraucherinnen und Verbrauchern zumindest etwas vor Betrug sorgen und bereits jeder Vierte eigene Erfahrungen mit Fake-Shops oder Online-Betrug gemacht hat, zeigt das die Bedeutung wirksamer Prävention. Gerade während der Black Week treffen hohe Kaufbereitschaft, attraktive Angebote und Zeitdruck aufeinander. Unternehmen müssen Betrugsversuche frühzeitig erkennen und Verbraucher schützen, ohne den Einkauf unnötig kompliziert zu machen", erklärt Anca Eisner-Schwarz, Geschäftsführerin von CRIF Österreich.

KI unterstützt Kaufentscheidungen - autonome Käufe bleiben die Ausnahme

39 Prozent der Menschen in Österreich haben KI-Chatbots wie ChatGPT, Copilot oder Gemini bereits zur Vorbereitung von Kaufentscheidungen genutzt: neun Prozent regelmäßig und 30 Prozent gelegentlich. Weitere 22 Prozent können sich eine Nutzung grundsätzlich vorstellen. Besonders verbreitet ist die Nutzung bei den unter 30-Jährigen (59 Prozent) und den 30- bis 39-Jährigen (53 Prozent). Bei den über 60-Jährigen liegt der Anteil bei 18 Prozent.

Deutlich zurückhaltender sind die Befragten, wenn KI eigenständig einkaufen soll. 19 Prozent würden einer KI definitiv oder wahrscheinlich erlauben, passende Angebote zu suchen und Käufe durchzuführen. 18 Prozent sind unsicher, 63 Prozent würden dies wahrscheinlich nicht oder auf keinen Fall zulassen.

Mehrheit befürwortet Schutzmaßnahmen bei Finanzierungen

Auch beim Thema Finanzierung wünschen sich viele Verbraucherinnen und Verbraucher Schutz: 61 Prozent halten strengere Vorgaben für Kreditwürdigkeitsprüfungen und Verbraucherinformationen bei Finanzierungen oder Buy-Now-Pay-Later-Angeboten für sehr wichtig (35 Prozent) oder eher wichtig (26 Prozent). 25 Prozent bewerten sie neutral, 14 Prozent als eher oder gar nicht wichtig.

"Digitale Einkaufsprozesse werden schneller und durch Künstliche Intelligenz zunehmend automatisiert. Gleichzeitig erwarten Verbraucher Sicherheit und transparente Informationen, gerade wenn Einkäufe finanziert werden. Betrugsprävention, verantwortungsvolle Kreditvergabe und möglichst einfache digitale Prozesse müssen deshalb zusammengedacht werden", sagt Anca Eisner-Schwarz.

Zur Studie

Die Daten dieser Untersuchung basieren auf einer Online-Befragung von Norstat im Auftrag von CRIF. Insgesamt wurden am 23.11.2026 1.000 Personen in Österreich befragt.