Kitzbühel (OTS) -

Große Bühne für jene, die sonst meist hinter der Kamera stehen: Im Rahmen des KURIER ROMY-Branchenfestes im Filmtheater Kitzbühel wurden heute Abend die Gewinnerinnen und Gewinner der KURIER ROMY-Branchenpreise 2026 ausgezeichnet. In neun Kategorien würdigte der KURIER herausragende Leistungen und besondere Talente der deutschsprachigen Film- und Fernsehbranche. Gevoted haben alle Preisträgerinnen und Preisträger der vergangen 35 Jahre. Die Platin-ROMY für das Lebenswerk ging an Georg Riha, Sonder-ROMYs erhielten Käthe Kratz und Katharina Ernst.

Über die ROMY für den Besten Film durfte sich „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ freuen. Als Beste Produktion wurde „Hundertdreizehn“ ausgezeichnet, die ROMY für die Beste Serie ging an „Unfamiliar“. In der Kategorie Beste Dokumentation überzeugte „Nöstlinger – Sowieso und überhaupt“. Markus Schleinzer erhielt die Auszeichnung für die Beste Regie beim Film „Rose“, Sandra Wollner wurde für das Beste Buch zu „Everytime“ geehrt. Der Preis für die Beste Kamera ging an Judith Kaufmann für „Gentle Monster“. Als weibliche Entdeckung wurde Elif Duygu für „2Hot2Drive“ ausgezeichnet, als männliche Entdeckung Nils Arztmann für „Bruno – Der junge Kreisky“.

Platin-ROMY für Georg Riha – SonderROMYs für Käthe Kratz und Katharina Ernst

Ein besonderer Höhepunkt des Abends waren die Auszeichnungen für drei herausragende Persönlichkeiten des österreichischen Films. Die Platin-ROMY für sein Lebenswerk erhielt Georg Riha. Mit seiner unverwechselbaren Bildsprache und seinem Pioniergeist hat er die österreichische Film- und Fernsehlandschaft über Jahrzehnte geprägt. Als Regisseur, Kameramann und Produzent eröffnete er neue Perspektiven und setzte mit innovativen Kameratechniken Maßstäbe. Besonders seine bildgewaltigen Dokumentationen, darunter erfolgreiche ORF-Produktionen und die Reihe „Juwele des Landes“, haben Österreich aus ungewöhnlichen Blickwinkeln gezeigt. Mit seinem jüngsten Kinofilm „Über Österreich – Eine höhere Sicht“ setzt Riha dieser Arbeit ein weiteres beeindruckendes Denkmal.

„Mit der Platin-ROMY würdigt der KURIER einen Filmemacher, der über Jahrzehnte hinweg technische Innovation und künstlerischen Anspruch verbunden und die Möglichkeiten des dokumentarischen Erzählens erweitert hat. Georg Riha steht für eine unverwechselbare Handschrift und für Bilder, die weit über den Moment hinauswirken“, so KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl.

Mit einer Sonder-ROMY der Jury wurde Käthe Kratz geehrt, eine der bedeutendsten Pionierinnen des österreichischen Films. Als erste Frau, die an der Wiener Filmakademie Regie studierte, und erste Österreicherin, die bei einem ORF-Fernsehspielfilm Regie führte, ebnete sie in einer lange von Männern dominierten Branche den Weg für nachfolgende Generationen von Filmemacherinnen. Mit Arbeiten wie der Fernsehreihe „Lebenslinien“ sowie ihren Dokumentar- und Kinofilmen setzte sie sich konsequent mit Frauengeschichte, gesellschaftlichen Entwicklungen und sozialen Fragen auseinander.

Eine Sonder-ROMY des KURIER ging an die Produzentin Katharina Ernst. Seit 2018 führt sie die Cult Film als Produzentin und Creative Director maßgeblich mit und setzt die Erfolgsgeschichte mit großem Engagement, unternehmerischem Gespür und kreativer Vision fort. Als kreative Unternehmerin steht sie für Kontinuität, Innovationskraft und die Leidenschaft, österreichisches Filmschaffen national wie international sichtbar zu machen. Ein besonderes Anliegen ist Katharina Ernst die Stärkung von Frauen in der Filmwirtschaft und die Schaffung von mehr Chancengleichheit.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der KURIER ROMY-Branchenpreise 2026 im Überblick:

Bester Film: „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“

„Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ Beste Produktion: „Hundertdreizehn“

„Hundertdreizehn“ Beste Serie: „Unfamiliar“

„Unfamiliar“ Beste Dokumentation: „Nöstlinger – Sowieso und überhaupt“

„Nöstlinger – Sowieso und überhaupt“ Beste Regie: Markus Schleinzer („Rose“)

Markus Schleinzer („Rose“) Bestes Buch: Sandra Wollner („Everytime“)

Sandra Wollner („Everytime“) Beste Kamera: Judith Kaufmann („Gentle Monster“)

Judith Kaufmann („Gentle Monster“) Entdeckung weiblich: Elif Duygu („2Hot2Drive“)

Elif Duygu („2Hot2Drive“) Entdeckung männlich: Nils Arztmann („BRUNO“)

Nils Arztmann („BRUNO“) Platin-ROMY für das Lebenswerk: Georg Riha

Georg Riha Sonder-ROMY: Käthe Kratz

Käthe Kratz Sonder-ROMY: Katharina Ernst

Das KURIER ROMY-Branchenfest fand zum zweiten Mal in Kooperation mit dem Filmfestival Kitzbühel statt. Auch die vier Preise des FFK wurden daher im Rahmen des Branchenfestes vergeben:

Gewinnerin Spielfilm: Silent Rebellion von Maria-Elsa Sgualdo

Gewinner Dokumentarfilm: A Simple Soldier von Artem Ryzhykov und Juan Camilo Cruz

Gewinner Kurzfilm National: The Tables Have Turned von Lisa Hasenhütl

Gewinner Kurzfilm International: Koze! (Goats!) von Tonći Gaćina

Hier geht es zu einigen Fotos. Credit: KURIER/Philipp Hutter



