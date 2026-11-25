Wien (OTS) -

Am Mittwoch, den 25. November, veröffentlicht der Verein ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit seinen mittlerweile 9. #GegenHassimNetz-Bericht. Unter dem Schwerpunkt „Digitaler Hass, reale Folgen“ beleuchtet der Bericht die Wechselwirkungen zwischen Hass und Gewalt im digitalen und analogen Raum.

Seit 2017 hat die ZARA-Beratungsstelle #GegenHassimNetz 16.844 Fälle von Online-Hass dokumentiert, davon 1.731 im aktuellen Berichtsjahr. Knapp acht von zehn Fällen waren vorurteilsmotiviert. Am häufigsten war Rassismus (49 %) das dahinterliegende Motiv, gefolgt von Sexismus (13 %) und Queerfeindlichkeit (9 %). Das ist kein Zufall: Sind bestimmte Personengruppen im analogen Raum bereits besonders häufig von Diskriminierung betroffen, setzt sich dies im digitalen Raum fort.

„In unserer Beratungsarbeit sehen wir immer wieder, dass sich gesellschaftliche Diskriminierung auch im digitalen Raum fortsetzt“, erklärt Fiorentina Azizi-Hacker, Leiterin der ZARA-Beratungsstellen. „Gleichzeitig bleibt Hass im Netz nicht auf den digitalen Raum beschränkt. Digitale Angriffe können ganz konkrete Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl von Betroffenen, ihre psychische Gesundheit, ihr Privat- und Berufsleben und ihre gesellschaftliche Teilhabe haben.“

Die Veröffentlichung des Berichtes fällt mit dem Beginn der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zusammen. Wie verbreitet Gewalt gegen Frauen auch im digitalen Raum ist, zeigen die aktuellen Zahlen: 60 % der betroffenen Einzelpersonen, die sich bei ZARA gemeldet haben, waren weiblich. Geschlechtsspezifischer Hass im Netz kann etwa durch sexualisierte Drohungen, die Veröffentlichung intimer Bilder oder Cyberstalking ausgeübt werden. Häufig setzt sich Gewalt aus dem analogen Raum im Internet fort – oder umgekehrt.

62 % der gemeldeten Fälle von Online-Hass wurden im aktuellen Berichtsjahr als (straf-)rechtlich relevant eingestuft – ein Anstieg entsprechender Meldungen um 38 % gegenüber dem Vorjahr. Ob rechtswidriger Hass im Netz insgesamt zugenommen hat, lässt sich daraus nicht ableiten. „Die Zahlen zeigen aber, wie wichtig unabhängige Beratungsstellen wie ZARA sind. Wir unterstützen Betroffene dabei, ihre rechtlichen und nicht-rechtlichen Handlungsmöglichkeiten wahrzunehmen und gegen den erlebten Hass im Netz vorzugehen“, so Azizi-Hacker.

Damit ZARA Betroffene auch in Zukunft unterstützen kann, braucht es eine ausreichende, langfristige und planbare Finanzierung der Beratungsangebote. Hier sind die zuständigen öffentlichen Fördergeber gefordert: Um die bestehenden Angebote aufrechtzuerhalten, ist zumindest eine Förderung im bisherigen Ausmaß von 2026 notwendig. Denn die Bekämpfung von Hass im Netz und seinen realen Folgen ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die nicht allein von zivilgesellschaftlichen Organisationen getragen werden kann.

Präsentation des Berichts

Der 9. #GegenHassimNetz-Bericht wird am Mittwoch, 25. November 2026, um 18:30 Uhr im Rahmen des Themenabends „Gemeinsam gegen Hass im Netz: Wenn Online-Hass real wird“ im Presseclub Concordia präsentiert.

Im Anschluss an die Vorstellung des Berichts findet eine von Magenta Telekom organisierte Podiumsdiskussion statt. Dabei reden Fiorentina Azizi-Hacker (Leiterin der ZARA-Beratungsstellen), Ann-Sophie Otte (Obfrau, HOSI Wien), Sonja Aziz (Anwältin mit Schwerpunkt Opferschutz) und Florian Klenk (Journalist, Falter) unter der Moderation von Daniela Kraus (Presseclub Concordia) über die Auswirkungen von Hass im Netz, die Verantwortung unterschiedlicher Akteur*innen und wirksame Gegenstrategien.

Den Bericht mit aktuellen Zahlen und Analysen finden Interessierte hier.

