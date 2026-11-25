Wien (OTS) -

Bei einem Festakt im Stadtsenatssitzungssaal des Wiener Rathauses überreichte der Wiener Landeshauptmann und Bürgermeister Dr. Michael Ludwig am Mittwoch dem Erwachsenenbildner Wolfgang Markytan, MA, die Urkunde zum Berufstitel „Professor“. Wolfgang Markytan ist SPÖ-Bundesbildungsgeschäftsführer und Mitglied des Bundesrates. Zahlreiche Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, Freundinnen und Freunde sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Bildung und Gesellschaft waren gekommen, um diesem besonderen Anlass beizuwohnen. Die Laudatio hielt der Dritte Präsident des Wiener Landtags und SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender Prof. Mag. Dr. Gerhard Schmid, der in seiner persönlichen Würdigung vor allem Markytans außergewöhnliche Vielseitigkeit, seine Energie, seine Loyalität und sein Engagement für die Bildungsarbeit hervorhob. Markytan bedankte sich in seiner Rede für die Auszeichnung und die zahlreichen persönlichen Glückwünsche. „Diese Auszeichnung ist nicht nur für mich, sondern für uns alle“, so Markytan, der „diese besondere Auszeichnung“ auch all jenen widmete, die ihn auf seinem bisherigen Weg unterstützt und begleitet haben. ****

Ludwig: „Eine Verbindung von Theorie und Praxis in wunderbarer Art und Weise“

Bürgermeister Michael Ludwig betonte in seiner Ansprache insbesondere Markytans Fähigkeit, kreative Ideen zu entwickeln und diese auch konsequent in die Praxis umzusetzen. Die Verbindung von theoretischem Wissen und praktischer Arbeit sei eine besondere Stärke des Geehrten.

Besonders hob Ludwig Markytans langjähriges Engagement an der Wiener Bildungsarbeit hervor. Seine Tätigkeit in der Wiener Bildungsakademie, seine Arbeit als Bundesbildungsgeschäftsführer seit 2019 und sein Einsatz für lebensbegleitendes Lernen seien Ausdruck eines konsequenten bildungspolitischen Engagements.

Darüber hinaus unterstrich der Bürgermeister dessen Fähigkeit, Menschen miteinander zu verbinden, Kontakte zu pflegen und Ideen in konkrete Projekte umzusetzen.

Mit einem persönlichen Blick auf Markytans Begeisterung für Fußball und sein Engagement auf und abseits des Spielfeldes schloss Ludwig seine Würdigung. Die Verleihung des Berufstitels „Professor“ sei ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung für die Leistungen Markytans.

Schmid: „Du bist ein Verbinder von Menschen und Strukturen“

In seiner Laudatio zeichnete Gerhard Schmid ein facettenreiches und sehr persönliches Bild des Geehrten. Er betonte, dass es angesichts der zahlreichen beruflichen, politischen und persönlichen Stationen Markytans kaum möglich sei, dessen Lebensleistung in einer einzigen Rede vollständig abzubilden.

Daher hob Schmid insbesondere Markytans Fähigkeit hervor, Menschen aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen anzusprechen und miteinander zu verbinden. Er bewege sich im direkten Gespräch mit Menschen ebenso selbstverständlich wie im wissenschaftlichen und theoretischen Diskurs. Seine Vielseitigkeit, seine Neugier und sein umfangreiches Wissen zeichneten ihn besonders aus.

Auch seine internationale Vernetzung, insbesondere seine engen Kontakte nach Deutschland, seine Begeisterung für Geschichte, Politik und Fußball sowie seine außergewöhnliche Reise- und Organisationsfreude fanden in der Laudatio ihren Platz.

Als besonders wichtige persönliche Eigenschaften bezeichnete Schmid Markytans Loyalität, Verlässlichkeit und seine Fähigkeit, Menschen zusammenzuführen. Er sei jemand, der mit großer Energie und Begeisterung an Aufgaben herangehe und dabei stets den Kontakt zu den Menschen suche.

Abschließend hielt Schmid fest, dass Markytan ein würdiger Träger des Berufstitels „Professor“ sei, und wünschte ihm weiterhin viel Kraft, Energie und Erfolg für seine kommenden Projekte.

Markytan: „Diese Auszeichnung ist nicht nur für mich, sondern für uns alle“

Sichtlich bewegt bedankte sich Markytan in seiner anschließenden Rede für die Auszeichnung und die zahlreichen persönlichen Glückwünsche. Besonders berührt zeigte er sich von der großen Zahl der Menschen, die ihn über unterschiedliche Lebensabschnitte hinweg begleitet haben und an diesem Tag im Wiener Rathaus versammelt waren.

Markytan erinnerte an seine Kindheit und Jugend im Gemeindebau und an das damalige Leitmotiv „Leistung, Aufstieg, Sicherheit“, das ihn bis heute geprägt habe. Er betonte, wie wichtig es sei, die positiven Kräfte einer Gesellschaft zusammenzuführen und gemeinsam an einer guten Zukunft zu arbeiten.

Sein politisches und gesellschaftliches Verständnis sei wesentlich durch die Erfahrung geprägt worden, dass es vor allem der tägliche Einsatz für die Menschen sei, der zähle. Politik müsse die Menschen vertreten und ihre Anliegen ernst nehmen, anstatt ihnen vorzuschreiben, was sie zu denken oder zu tun hätten.

Besonders bedankte sich Markytan bei Michael Ludwig und Gerhard Schmid, die ihn über viele Jahre begleitet, gefördert und geprägt hätten. Von beiden habe er nicht nur fachlich, sondern vor allem auch im menschlichen Umgang viel gelernt. Den Respekt vor den Menschen, die Fähigkeit, unterschiedliche Positionen zusammenzuführen, und den konstruktiven Umgang mit schwierigen Situationen bezeichnete er als wichtige Erfahrungen, die ihn bis heute begleiten.

Ein besonderer Dank galt auch seiner Familie, die seinen intensiven beruflichen und politischen Einsatz über viele Jahre mitgetragen und unterstützt habe, sowie seinen Kolleginnen und Kollegen und allen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern.

Zum Abschluss seiner Rede verwies Markytan auf einen zentralen Leitspruch der Bildungsarbeit: Menschen zum Denken, zum Sehen und zum Hören zu bringen. Diese Aufgabe sei für ihn ein wesentlicher Auftrag der Erwachsenenbildung und ein Leitgedanke, den er auch künftig weitergeben wolle.

Ein besonderer Festakt im Zeichen der Bildung und der Wertschätzung

Die Verleihung des Berufstitels „Professor“ an Wolfgang Markytan war nicht nur eine Würdigung seiner persönlichen Leistungen, sondern auch ein Anlass, die Bedeutung von Erwachsenenbildung, lebensbegleitendem Lernen und gesellschaftlichem Engagement hervorzuheben. Im Kreis zahlreicher Freundinnen und Freunde sowie langjähriger Wegbegleiter fand der Festakt im Wiener Rathaus einen würdigen und persönlichen Rahmen. (Schluss) gd/lw