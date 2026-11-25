Wien (OTS) -

Die Bundesregierung hat sich heute auf die Neufassung des Immissionsschutzgesetzes-Luft (IG-L) verständigt. Damit wird im „Herbst der Ergebnisse“ ein weiteres wichtiges Vorhaben auf den Weg gebracht. Der Gesetzesentwurf wird bereits morgen im Verkehrsausschuss behandelt, der Beschluss soll im Dezember gefasst werden. Damit sind die Weichen für eine fristgerechte Umsetzung der neuen EU-Luftqualitätsrichtlinie gestellt.



Mit dem neuen Immissionsschutzgesetz-Luft wird eine tragfähige Rechtsgrundlage geschaffen, um die neuen europäischen Luftqualitätsstandards konsequent, rechtssicher und praxistauglich umzusetzen. Der vorliegende Gesetzesentwurf ist das Ergebnis intensiver Abstimmungen und stellt eine ausgewogene Lösung dar, die sowohl dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung als auch den Anforderungen des Wirtschaftsstandortes Österreich Rechnung trägt.



Von besonderer Bedeutung ist die rechtzeitige Schaffung der neuen Rechtsgrundlage auch für stark transitbelastete Regionen wie Tirol. Mit dem neuen Immissionsschutzgesetz-Luft werden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um für das bevorstehende Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur italienischen Transitklage gewappnet zu sein und auf einen allfälligen Anpassungsbedarf bei den bestehenden Maßnahmen rasch und unionsrechtskonform reagieren zu können.



Umweltminister Norbert Totschnig: „Saubere Luft ist eine Grundvoraussetzung für Gesundheit und Lebensqualität. Mit dem neuen Immissionsschutzgesetz-Luft sichern wir bestehende Schutzmaßnahmen für die Zukunft ab. Wir bringen den Schutz der Menschen, eine saubere Umwelt und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Einklang. Wir setzen auf praxistaugliche Lösungen, die den Menschen zugutekommen und unseren Betrieben Planungssicherheit geben. Besonders in stark transitbelasteten Regionen wie Tirol ist eine verlässliche Rechtsgrundlage für wirksame Luftreinhaltemaßnahmen unverzichtbar. Wir wollen die Bevölkerung auch in Zukunft bestmöglich vor gesundheitsschädlichen Luftschadstoffen schützen.“



Abgeordneter zum Nationalrat und ÖVP-Verkehrssprecher Joachim Schnabel sowie die Abgeordnete zum Nationalrat und ÖVP-Umweltsprecherin, Carina Reiter, begrüßen die Einigung ebenfalls: „Die Einigung auf das neue Immissionsschutzgesetz ist ein wichtiges Signal für unseren Wirtschaftsstandort, die Mobilität und den Umweltschutz. Mit klaren Regeln, realistischen Grenzwerten und einer praxistauglichen Umsetzung schaffen wir Planungssicherheit für unsere Betriebe und stellen die wirtschaftliche Verträglichkeit der Maßnahmen sicher. Gleichzeitig ermöglichen wir gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität in besonders belasteten Transitregionen.“



Abgeordnete zum Nationalrat und SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr: „Die Luftverschmutzung ist in den vergangenen Jahren zwar stark gesunken, sie ist aber immer noch zu hoch. Jährlich sterben in Österreich rund 3.000 Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung. Strengere Regeln für saubere Luft schützen also nicht nur unsere Natur, sondern auch Menschenleben! Das neue Luftschutzgesetz ist ein großer Erfolg und soll dafür sorgen, dass wir unsere Ziele ab 2030 auch erreichen. Gerade für Transit-geplagte Regionen werden entlastet, weil Verkehrsmaßnahmen wie Fahrverbote für den Schwerverkehr leichter möglich werden.“



Dominik Oberhofer, Abgeordneter zum Nationalrat und Verkehrssprecher der NEOS: „Wir wollen Gesundheitsschutz, Wirtschaft und Planungssicherheit zusammenbringen. Mit dieser Einigung ist uns das gelungen. Wir schaffen eine Übergangstoleranz, damit nicht jedes Bauprojekt und jede Betriebserweiterung durch Bürokratie gelähmt wird. Wir haben auch sichergestellt, dass beim Schwerverkehr angesetzt wird und nicht bei den Haushalten der Tirolerinnen und Tiroler, die auf die Holzheizung im Winter angewiesen sind. Dazu investiert die Bundesregierung auch in thermische Sanierung und in den Heizungstausch. Außerdem wird die ÖBB beim Bahnausbau nicht durch Bürokratie gestoppt. Denn das größte Ziel von allen muss sein, den Transit auf die Schiene zu verlagern.“



Strengere Grenzwerte ab 2030 stärken Gesundheitsschutz

Die neuen europäischen Vorgaben sehen ab 2030 deutlich strengere Grenzwerte für zentrale Luftschadstoffe wie Feinstaub und Stickstoffdioxid vor, die in wesentlichen Bereichen halbiert werden. Damit wird der Gesundheitsschutz der Bevölkerung weiter gestärkt. Insbesondere vulnerable Gruppen, darunter Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen, profitieren von einer besseren Luftqualität.



Ein wesentliches Instrument sind vorausschauende Luftqualitätspläne. Diese ermöglichen es den Landeshauptleuten, bereits vor 2030 gezielte Maßnahmen zu setzen, um möglichen Grenzwertüberschreitungen frühzeitig entgegenzuwirken und die neuen Luftqualitätsstandards rechtzeitig einzuhalten. Dabei kommt der engen Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern eine zentrale Rolle zu.