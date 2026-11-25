Wien (OTS) -

Die wienerischste Art, Liebe zu zeigen.

Eine neue Anlaufstelle für Verliebte gibt es im 15. Bezirk. Das Bierlokal Hawidere in der Ullmannstraße hat vor dem Lokal die 1. Bussi Haltestelle Wiens eröffnet.

Neuer Selfie Hotspot: Die beste Gelegenheit für sich küssende Paare ein vorweihnachtliches Erinnerungsselfie Ihres Kusses zu machen.„Die Adventszeit ist auch eine Zeit der Romantik, in der die zwischenmenschliche Beziehung wieder in den Vordergrund rückt.“ so Dominique Schilk, Geschäfstführerin des Hawidere „Ein öffentlicher Kuss ist das beste Zeichen an ganz Wien, dass zwischen den Partnern Liebe in der Luft liegt.“

Ein Besuch der Bussihaltestelle bietet sich besonders nach einem Christkindlmarkt Besuch in Schönbrunn (20 Minuten Spaziergang) oder nach anderen Christkindlmarkt Besuchen an. Danach kann man sich auch im gemütlich warmen Ambiente des über 100 Jahre alten Lokals wieder aufwärmen. Das Hawidere hat täglich von 16 - 24 Uhr geöffnet.