Wien (OTS) -

Vor dem morgigen Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Österreich fordert Gerald Zmuegg, Obmann des Kontrollausschusses der WKÖ, die Zustimmung zu zwei gemeinsamen Anträgen von UNOS, Grüner Wirtschaft und Freiheitlicher Wirtschaft. Sie sollen den Kontrollausschuss und seine Geschäftsstelle stärken. „Morgen zeigt sich, wie ernst es der Wirtschaftsbund und der SWV mit einer Erneuerung der Wirtschaftskammer meinen. Wer Pflichtbeiträge kassiert, muss sich wirksame Kontrolle gefallen lassen“, erklärt Zmuegg.

Mehr Personal und klare Prüfstandards

Der Rechnungshof hat im überprüften Zeitraum fehlende schriftliche Prüfstandards bemängelt. Endberichte des Kontrollausschusses wurden teilweise erst 17,7 Monate nach dem Beschluss des jeweiligen Rechnungsabschlusses beschlossen. Zugleich beschreibt der Rechnungshof eine Wirtschaftskammerorganisation mit rund 1.000 organisatorischen Einheiten. „Diese Größenordnung verlangt eine ausreichend ausgestattete und professionell arbeitende Kontrolle. Die Mitglieder haben Anspruch darauf, dass der Umgang mit ihren Beiträgen gründlich und rechtzeitig überprüft wird“, betont Zmuegg.

Der erste Antrag fordert, den Personalbedarf der Geschäftsstelle zu prüfen und die Ausstattung entsprechend zu erhöhen. Hinzu kommen schriftliche Prüfstandards, die auch eine Definition von Mängeln enthalten und dem Kontrollausschuss zur Genehmigung vorzulegen sind. Außerdem soll die Unterstützung durch externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ausdrücklich in der Kontrollausschussordnung vorgesehen werden.

Sonderprüfungen als Minderheitenrecht

Der zweite Antrag soll insbesondere Sonderprüfungen auch ohne Zustimmung der Mehrheit ermöglichen: Mindestens drei Wählergruppen sollen gemeinsam bis zu zwei solcher Prüfungen pro Jahr veranlassen können. „Kontrolle darf nicht davon abhängen, ob sie der Mehrheit gerade passt. Wer ein wirksames Minderheitenrecht ablehnt und keine gleichwertige Alternative vorlegt, hält daran fest, dass die Mehrheit über solche Prüfungen entscheidet. Dafür muss der vor allem der Wirtschaftsbund aber auch der SWV gegenüber den beitragszahlenden Mitgliedern geradestehen“, so Zmuegg.

Konkreter Umsetzungsplan binnen zwei Wochen

Von WKÖ-Präsidentin Martha Schultz und dem Präsidium verlangt Zmuegg einen konkreten Umsetzungsplan mit Verantwortlichkeiten und Terminen. Innerhalb von zwei Wochen soll vorliegen, welcher Personalbedarf besteht und wie er gedeckt werden soll. Parallel müsse die Vorbereitung klarer Prüfstandards vorangetrieben werden. „Ich freue mich über jeden Reformschritt, der den Mitgliedern zugutekommt. Kleine Schritte und Scheinreformen reichen aber nicht. Was heute möglich ist, muss jetzt angegangen werden – unabhängig vom morgigen Abstimmungsergebnis.“

Die Personalzuweisung erfolgt bereits nach den geltenden Regeln durch die Präsidentin im Einvernehmen mit dem Obmann des Kontrollausschusses. Dafür ist kein neues Bundesgesetz erforderlich.

Zmuegg kündigt stärkeren Einsatz seiner Befugnisse an

Auch seine bestehenden Befugnisse will Zmuegg künftig stärker nutzen. Als nächsten Schritt will er sich einen Überblick über laufende Prüfungen, Rückstände, offene wesentliche Feststellungen und den Ressourcenbedarf vorlegen lassen. „Bisher habe ich versucht, Einvernehmen in der Kontrolle herzustellen. Wenn der Wirtschaftsbund weiter blockiert, werde ich mein Weisungsrecht gegenüber dem Leiter der Geschäftsstelle einsetzen“, kündigt Zmuegg an. Die weiteren Schritte werde er im Rahmen seiner Befugnisse und im Austausch mit den anderen Mitgliedern des Kontrollausschusses setzen.

Eine Zustimmung zu den Anträgen müsse rasch zu tatsächlichen Verbesserungen führen. Bei einer Ablehnung werde er öffentlich benennen, welche Kontrollmöglichkeiten weiter fehlen, und die bereits möglichen Maßnahmen einfordern. „Die Beiträge der Mitglieder sind verpflichtend. Wirksame Kontrolle muss genauso selbstverständlich sein“, so Zmuegg abschließend.