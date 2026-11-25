Brüssel (OTS) -

Die Independent European Vape Alliance (IEVA), die Verbände und Unternehmen der E-Zigarettenbranche in ganz Europa vertritt, warnt vor den Folgen der spanischen Entscheidung, bei E-Zigaretten-Liquids nur noch Tabakaromen zuzulassen. Das Verbot könnte Verbraucher auf den Schwarzmarkt drängen, die Auswahl für Erwachsene einschränken, die von der Tabakzigarette umsteigen wollen, und Fachhändler sowie Hersteller gefährden.

Die spanische Regierung hat die Änderung des Real Decreto 579/2017 am 24. November beschlossen. Europäische Unternehmen der E-Zigarettenbranche schätzen, dass dadurch bis 2028 mögliche Investitionen von mehr als 100 Millionen Euro in Spanien gefährdet sind. Die Unternehmen könnten diese Investitionen in andere europäische Märkte verlagern.

Das Verbot könnte sich auch auf das spanische Steueraufkommen aus E-Zigarettenprodukten auswirken. Die Steuer hat im laufenden Jahr 2026 bislang rund 60 Millionen Euro eingebracht. Der spanische Branchenverband Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV) schätzt, dass bereits 40 Prozent der in Spanien verkauften E-Zigarettenprodukte aus dem illegalen Handel stammen. [1] IEVA warnt, dass ein weiteres Wachstum des Schwarzmarkts Spanien für legal tätige Unternehmen weniger attraktiv machen würde.

Dustin Dahlmann, Präsident der IEVA, erklärt:

„Die spanische Regierung setzt mit einer grundlegend fehlgeleiteten Politik die öffentliche Gesundheit aufs Spiel. Ein Aromenverbot im regulierten Markt lässt die Nachfrage nicht verschwinden. Es treibt mehr Verbraucher zu illegalen Anbietern, bei denen Alterskontrollen und Produktsicherheitsstandards deutlich schwerer durchzusetzen sind. Die Regierung verschafft diesen Anbietern einen größeren Absatzmarkt und nimmt Erwachsenen zugleich Optionen, die ihnen beim Umstieg von der Tabakzigarette helfen. So untergräbt sie ausgerechnet den Jugend- und Verbraucherschutz, den sie mit diesem Verbot stärken will.“

IEVA unterstützt die Forderung des spanischen Branchenverbands UPEV nach wirksamen Alterskontrollen und einem konsequenteren Vorgehen gegen illegale Verkäufe.

IEVA fordert die spanische Regierung auf, den endgültigen Wortlaut der Verordnung zu veröffentlichen, den Zeitpunkt der Anwendung der Beschränkungen klarzustellen und darzulegen, wie sie die Auswirkungen auf erwachsene Verbraucher, kleine Unternehmen und den Schwarzmarkt bewertet hat.

Quellen: [1] UPEV-Pressemitteilung 25.11.2026 Link

Über IEVA

Die Independent European Vape Alliance (IEVA) ist der einzige gesamteuropäische Verband mit dem Ziel, nationale Verbände, Unternehmen, Hersteller und Großhändler der E-Zigarettenbranche zusammenzubringen und ihre Interessen auf europäischer Ebene verantwortungsvoll zu vertreten. Seit ihrer Gründung setzt sich die IEVA für Schadensminderung und den Schutz der öffentlichen Gesundheit ein. E-Zigaretten haben einen erheblichen positiven Effekt und sollten als Mittel zur Schadensminderung anerkannt werden. Dampfen unterscheidet sich vom Rauchen.