Wien (OTS) -

„Gewalt gegen Frauen ist ein Angriff auf uns alle, daher muss Gewaltschutz oberste Priorität haben. Jede Frau hat das Recht ohne Angst und Gewalt zu leben. Der Staat hat die Pflicht, dieses Recht zu schützen. Gewalt gegen Frauen darf niemals hingenommen oder relativiert werden. Wir müssen frühzeitig hinschauen, Betroffenen verlässlich zur Seite stehen und Täter konsequent zur Verantwortung ziehen“, betont die designierte Bundesobfrau der ÖVP Frauen, Klaudia Tanner.

Anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen machen die ÖVP Frauen auf eine erschütternde Realität aufmerksam: Jede dritte Frau in Österreich hat seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt. Gewalt betrifft Frauen in allen gesellschaftlichen Schichten und bedroht ihre Sicherheit und Selbstbestimmung. „Mit dem Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen und Mädchen haben wir eine gemeinsame Strategie geschaffen, die Prävention, Opferschutz, Strafverfolgung und Bewusstseinsbildung verbindet. Jetzt müssen wir die Maßnahmen Schritt für Schritt umsetzen: von verlässlich finanzierten Beratungs- und Schutzeinrichtungen bis zum geplanten Ausbau der Gewaltambulanzen in allen Bundesländern“, so Tanner.

Die geschäftsführende Bundesleiterin der ÖVP Frauen, Margreth Falkner, verweist auf die Bedeutung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit: „Keine Frau soll aus finanzieller Not bei einem gewalttätigen Partner bleiben müssen. Frauen brauchen die Möglichkeit, auf eigenen Beinen zu stehen, und sie müssen wissen, wo sie Unterstützung finden.“

„Für uns ist klar: Die Verantwortung für Gewalt trägt immer der Täter. Gewaltschutz darf keine Frage des Wohnorts, des Einkommens oder der Herkunft sein. Jede Frau muss darauf vertrauen können, dass sie verlässlich und niederschwellig Schutz und Unterstützung bekommt“, bekräftigt Tanner abschließend.