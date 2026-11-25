Innsbruck (OTS) -

RESONANZ ist eine Initiative von Innsbruck Marketing und Innsbruck Tourismus und lädt dazu ein, die Innsbrucker Innenstadt im eigenen Tempo zu entdecken: mit Licht und Klang auf vertrauten Fassaden, in Lichtobjekten und an versteckten Orten. Der Eintritt ist kostenlos.

Mit RESONANZ startet im Winter 2026/27 ein neues Kulturformat, das Innsbruck als Lichtweg erlebbar macht. Entwickelt aus den Fassadenmappings und Lichtinszenierungen des Innsbrucker Bergsilvesters, verbindet es 15 Stationen zu einer Route durch die ganze Stadt. Täglich von 17 bis 22 Uhr können Einheimische und Gäste die Werke in beliebiger Reihenfolge und im eigenen Tempo betrachten. Alle Stationen sind barrierefrei zugänglich.

Eine Route – viele Möglichkeiten

Die Stationen verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet, vom Marktplatz über den Stadtturm und den Dom zu St. Jakob bis zur Hofburg und zur Hofkirche. Wer mitgeht, steigt an einer beliebigen Station ein, ob als kurzer Stopp auf dem Heimweg oder als längere Runde durch die Altstadt. Bei moderatem Tempo lässt sich der gesamte Weg in ein bis zwei Stunden erkunden. Der Rundgang folgt bestehenden Wegen und Plätzen und rückt bekannte Orte in ein anderes Licht.

Ruhe statt Spektakel

Wenn sich nach dem Jahreswechsel Ruhe über die Stadt legt, gestaltet RESONANZ die dunkel anmutende Jahreszeit zur Einladung: hinausgehen, schauen, hinhören. Bewusst setzt das Format auf Atmosphäre statt Feiertrubel und bildet einen leisen Gegenpol zum Silvesterspektakel. „Mit RESONANZ verlängern wir das Angebot rund um den Innsbrucker Bergwinter, machen die Stadt attraktiv und steigern die Frequenz im Handel. Gleichzeitig können die Innsbrucker:innen ihre Stadt in dieser Zeit neu entdecken, auch nach der Arbeit“, sagt Johannes Anzengruber, Bürgermeister der Stadt Innsbruck.

Partner und öffentlicher Raum

RESONANZ ist ein Leuchtturmprojekt von Innsbruck Marketing gemeinsam mit Innsbruck Tourismus und schafft ein Markenerlebnis für Bewohner:innen und Besucher:innen. „Als abschließendes Format im Rahmen der Innsbrucker Bergweihnacht erweitert RESONANZ die Perlenkette aus Winterhighlights in der Region. So machen wir Innsbruck im Jänner für Gäste und Einheimische noch attraktiver und schaffen Reiseanlässe und besondere Erlebnisse“, sagt Peter Paul Mölk, Obmann von Innsbruck Tourismus.

Das Format setzt zudem auf Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen und Unternehmen, darunter das Volkskunstmuseum, die Galerie Maier und die Wirtschaftskammer Tirol. Sie öffnen ihre Standorte für die Kunst. In der Museumstraße stellen Eigentümer:innen ihre Freiflächen zur Verfügung. So werden Räume, die vom Wandel der Innenstädte besonders betroffen sind, für einige Wochen neu bespielt. Der Dialog mit den Eigentümer:innen war dafür zentral.

Resonanz als Leitidee

Der Name stammt vom Resonanzraum. Ein solcher Raum nimmt einen Klang auf, verstärkt ihn und gibt ihn verändert zurück. Übertragen auf die Stadt heißt das: Licht, Sprache und Klang gehen in den öffentlichen Raum hinaus, und zurück kommen Emotionen und Gedanken. Das Format, das nicht nur diesen Winter, sondern auch in den kommenden Jahren erlebbar sein soll, lädt dazu ein, bei sich anzukommen, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und den Blick nach vorn zu richten. Auch das Logo greift das Prinzip auf: Konzentrische Klammern erweitern das „O“ wie Wellen, der Widerhall einer Schwingung wird sichtbar. „Wir wollen einen Zeitraum bespielen, der nach den Feiertagen oft still ist. Das Thema Resonanz verbindet Licht, Stadt und Menschen, und die Partner:innen bringen ihre Standorte aktiv ein, um den Künstler:innen den Raum zu geben, sie zu bespielen“, sagt Heike Kiesling, Geschäftsführerin von Innsbruck Marketing.

15 Stationen, 15 künstlerische Handschriften

Jeden Standort gestaltet eine österreichische Lichtkünstlerin oder ein österreichischer Lichtkünstler, teils im Kollektiv. Jede Position interpretiert Resonanz auf eigene Weise: als Echo, als Widerspruch oder als Projektion im Dialog mit dem Gebäude. Eingesetzt werden unter anderem ein 3D-Fassadenmapping, Lichtinstallationen, eine Lichtskulptur, Graffiti Art, teils mit Ton. Ausgangspunkt bleibt die Architektur: Gezeigt wird, was ohnehin da ist. Der Dom zu St. Jakob und die Hofburg werden zu großen, gemeinsam erlebbaren Bühnen, während eine Glasfläche oder eine Häuserecke Stilleres bereithält, das man erst entdecken muss. „Jede Station hat ihre eigene künstlerische Position. Das Gebäude ist der Ausgangspunkt. Wir zeigen, was schon da ist, und lassen es durch Licht anders sprechen“, sagt Jakob Hütter, künstlerischer Leiter von RESONANZ.



Weitere Informationen hier.

Details zu den 15 Stationen als PDF.