Wien (OTS) -

Zum heutigen Auftakt der internationalen „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“-Kampagne unterstreicht SPÖ-Gemeinderätin und Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen, Waltraud Karner-Kremser, die Bedeutung des umfassenden Wiener Gewaltschutznetzes und fordert ein entschlossenes gesellschaftliches Vorgehen gegen patriarchale Strukturen und jede Form von Gewalt an Frauen.

Hier finden Betroffene rund um die Uhr Hilfe und Schutz:

Polizei-Notruf: 133

24-Stunden-Frauennotruf der Stadt Wien: 01 71 71 9

Wiener Frauenhaus-Notruf: 05 77 22

Wiener Frauenhaus-Beratung: 01 512 38 39

Österreichweite Frauen-Helpline: 0800 222 555

Gewaltschutzzentrum Wien: 01 5853288

Männerberatung 24/7: 0800 400 777

„Gewalt gegen Frauen ist keine Privatangelegenheit, sondern ein Ausdruck patriarchaler Macht. Jede Frau hat das Recht, frei von Angst, Bedrohung und Abhängigkeit zu leben. Dafür kämpfen wir in Wien nicht nur während der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, sondern an 365 Tagen im Jahr. Frauenrechte sind nicht verhandelbar“, betont Karner-Kremser.

Femizide sind die Spitze einer Pyramide der Gewalt

Jede dritte Frau in Österreich hat seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche und/oder sexualisierte Gewalt erfahren. Weltweit wurden laut UN-Bericht im Jahr 2025 rund 47.000 Frauen und Mädchen durch ihre Partner, Ex-Partner oder Familienmitglieder getötet - das sind durchschnittlich 129 pro Tag. Rund 60 Prozent aller getöteten Frauen wurden Opfer von Gewalt durch Männern aus diesem engsten Umfeld. Auch die Wiener Zahlen verdeutlichen den gesellschaftlichen Handlungsbedarf: 2025 wurden 7.206 Anzeigen aufgrund von Gewalt in der Privatsphäre erstattet und 3.621 Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen. Zehn Frauen wurden im vergangenen Jahr in Wien ermordet, 2026 wurden bislang vier Frauen in Wien Opfer eines Tötungsdelikts.

„Femizide sind die Spitze einer Gewaltpyramide, aber Gewalt beginnt nicht erst mit einem Schlag. Sie beginnt bei sexistischen Witzen, frauenfeindlicher Sprache, überholten Rollenbildern, Diskriminierung und männlichem Anspruchsdenken. Wer diese Verhaltensweisen verharmlost, verkennt den Beginn geschlechtsspezifischer Gewalt. Wir müssen diese gewaltvollen Strukturen aufbrechen, Täter konsequent zur Verantwortung ziehen und Prävention dort ansetzen, wo Frauenfeindlichkeit entsteht“, so Karner-Kremser.

Wiens Gewaltschutznetz: Professionelle Hilfe, Sicherheit und neue Perspektiven

Seit mittlerweile 30 Jahren ist der 24-Stunden-Frauennotruf der Stadt Wien eine zentrale Anlaufstelle für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen ab 14 Jahren. Allein 2025 wurden 9.335 Beratungskontakte verzeichnet, darunter 3.400 Erstkontakte. Das entspricht durchschnittlich 26 Beratungskontakten täglich. In 95,1 Prozent der Fälle ging die Gewalt vom sozialen Nahbereich aus, 94 Prozent der Täter*innen waren männlich.

Darüber hinaus fanden im vergangenen Jahr 760 Frauen und 653 Kinder Schutz in den Wiener Frauenhäusern. An fünf Standorten stehen insgesamt 228 Schutzplätze sowie weitere 54 Plätze in Übergangswohnungen zur Verfügung. Diese Zahlen zeigen deutlich, wie wichtig die Frauenhäuser für gewaltbetroffene Wienerinnen sind. „Unser dichtes Wiener Gewaltschutznetz bietet weit mehr als Zuflucht in akuten Notsituationen. Es eröffnet Wege aus gewaltvollen Beziehungen und schafft Perspektiven für einen selbstbestimmten Neuanfang. Mein besonderer Dank gilt den Mitarbeiter*innen sämtlicher Gewaltschutz- und Beratungseinrichtungen, die tagtäglich mit großer Professionalität, Expertise und Einfühlungsvermögen an der Seite betroffener Frauen stehen“, unterstreicht die SPÖ-Gemeinderätin.

Konsequenter Gewaltschutz braucht eine feministische Politik

Wien setzt auf ein umfassendes Gesamtkonzept, das unmittelbaren Schutz, Prävention und strukturelle Gleichstellung miteinander verbindet. Mit der Förderung von Frauenhäusern und Gewaltschutzvereinen, dem Kompetenzzentrum Cybergewalt, der Förderung für die Männerberatung sowie dem Schulprogramm „Respekt: Gemeinsam stärker“ setzt die Stadt auf unterschiedlichen Ebenen an. Entscheidend für ein Leben frei von Gewalt ist auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit. Mit einer gezielten Arbeitsmarktförderung in Kooperation mit dem waff und dem AMS Wien, der „Frauenarbeitsstiftung“, leistbarem Wohnraum und der Berücksichtigung des besonderen Schutzbedarfs bei der Wohnungsvergabe stärkt Wien die Selbstbestimmung von Frauen. „Wer Gewalt gegen Frauen nachhaltig bekämpfen will, muss auch jene ökonomischen Abhängigkeiten beseitigen, die gewaltvolle Beziehungen begünstigen. Wer zu Hause Gewalt erlebt, muss ausziehen können. Dazu gehören finanzielle Eigenständigkeit, ein gesichertes Zuhause, sexuelle Selbstbestimmung nach dem Grundsatz ‚Nur Ja heißt Ja‘ und echte Gleichstellung. Gerade in Zeiten, in denen Frauenrechte weltweit unter Druck geraten, braucht es eine unmissverständliche Haltung: Eine gerechte, solidarische Zukunft muss feministisch sein. Denn ein Wien, das für alle lebenswert ist, ist eine Stadt, in der jede Frau sicher, frei und selbstbestimmt leben kann“, so Karner-Kremser abschließend.

ilp