St. Pölten (OTS) -

„Als Hauptverkehrsachse des Waldviertels ist die B37 für die Mobilität unserer Pendler, Familien und Leistungsträger von zentraler Bedeutung. Mit dem Ausbau im Bereich Krems Nord und Gneixendorf Süd sorgen wir dafür, dass unsere Landsleute unversehrt von A nach B kommen und holen mit der Niveaufreimachung der Anschlussstelle, der Verbreiterung der Fahrstreifen und Querungsmöglichkeiten für Fußgänger das Maximum an Sicherheit heraus. Nach dem kürzlich erfolgten Baustart laufen die Erdarbeiten nun auf Hochtouren“, gibt Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer ein Update zur Baustelle im Waldviertel.

So wurde die bestehende Dammböschung unter ökologischer Bauaufsicht bereits gerodet und abgetreppt, derzeit erfolgt die Schüttung für die Dammverbreiterung. Abgeschlossen wurden indes Bau- und Sanierungsarbeiten bei der Brücke über den Bründlgraben auf der Landesstraße L 7081 (Langenloiser Straße), kleinere Erdarbeiten sowie Einbautenumlegungen. Die Brücke wurde verbreitert, auch ein Gehsteig dient künftig als Schutz für Fußgänger.

Landesrat Susanne Rosenkranz überzeugte sich jetzt in Vertretung von LH-Stv. Landbauer und gemeinsam mit StR Werner Stöberl und StR Günter Herz in Vertretung des Bürgermeisters der Stadtgemeinde Krems sowie DI Wolfgang Leitgöb vom NÖ Straßendienst vor Ort vom Fortschritt der Arbeiten.

Das Gesamtprojekt umfasst neben der Niveaufreimachung der Anschlussstelle Gneixendorf Süd sowie der Verbreiterung der Fahrstreifen auch eine starre Mitteltrennung und einen breiteren Seitenstreifen entlang der B37 auf einer Länge von 1,4 Kilometern, eine Fußwegverbindung über die neue Brücke in das östlich gelegene Naherholungsgebiet, eine sichere Querungsmöglichkeit der Langenloiser Straße für Fußgänger, eine eigene Fußgängerverbindung in Richtung Gneixendorf sowie in Richtung Bründlgraben und zwei Lärmschutzwände (nördlich und südlich der neuen Anschlussstelle) mit drei Metern Höhe zum Schutz der Anrainer.

„Der Ausbau ist eine vernünftige Investition in eine sichere und moderne Verkehrsinfrastruktur. Er erhöht die Lebensqualität unserer Landsleute und stärkt den Wirtschaftsstandort Waldviertel. Das ist gut für Niederösterreich“, schließt Landbauer.

Nähere Informationen: Büro LH-Stv. Landbauer, Pressesprecher Alexander Murlasits, Telefon: 0676/81213742, E-Mail: [email protected]