Wien (OTS) -

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer hat heute den Jahresbericht zur Investitionskontrolle 2025 präsentiert und die Eckpunkte für eine Reform vorgestellt. Beteiligungen aus Drittstatten an österreichischen Unternehmen sollen künftig noch stärker geprüft werden. Damit soll die Einflussnahme aus dem und Abhängigkeit vom Ausland unterbunden werden. Mit einer „Made in Austria“-Standortverpflichtung bei Genehmigungen will Hattmannsdorfer zudem erreichen, dass bei Übernahmen Re-Investitionen in Forschung, Innovation und Arbeitsplätze in Österreich gesichert sind.

„Die Investitionskontrolle ist eine zentrale Sicherheitsgarantie für Österreich, damit Know-How und Innovation ‚Made in Austria‘ auch in Österreich bleibt. Wir wollen die Investitionskontrolle gezielt verschärfen und führen eine neue Auflage ein, die sicherstellt, dass Arbeitsplätze und Innovation in Österreich bleiben. Beteiligungen an Unternehmen werden zunehmend zu einem strategischen Vehikel. Derartige Einflussnahme aus dem und Abhängigkeiten vom Ausland werden wir mit einem selbstbewussten Wirtschaftspatriotismus verhindern. Österreichs Know-How steht nicht zum Ausverkauf“, so Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer.

Internationale Partner bringen Kapital, eröffnen unseren Betrieben neue Märkte und schaffen Arbeitsplätze in Österreich. Gleichzeitig müssen wir wissen, wer unsere Energieversorgung steuert, wer unsere Betriebe mit wichtigen Rohstoffen versorgt und Lieferketten steuert oder wer Zugriff auf österreichische Technologie bekommt. Über Unternehmensbeteiligungen besteht die Gefahr der Einflussnahme aus anderen Staaten, die Investitionskontrolle stellt hier eine wichtige Maßnahme dar. Diese soll auf Basis der Erfahrungen in den nächsten Monaten gezielt weiterentwickelt werden. Dazu startet Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer in den nächsten Wochen den Dialog mit Unternehmen, Finanzierungsinstituten und Juristen mit dem Ziel, zu Beginn 2027 in der Koalition mit den Parteiengesprächen zu einer Novellierung zu starten.

Geplante Weiterentwicklung - Schützen: Stärkung der Resilienz durch Verschärfungen

Verschärfung der Kontrolle von Investitionen im Bereich Schlüsseltechnologien, kritische Infrastruktur und Rohstoffe Nachschärfung im Bereich kritischer Energie Infrastrukturen: Energieinfrastruktur ist ein wesentlicher Standortfaktor, zukünftig soll der Erwerb von Anteilen an der Infrastruktur sowie auch der Erwerb von Anteilen an Unternehmen, die Technologie-Komponenten bspw. zur Steuerung liefern, strenger geprüft werden

Energieinfrastruktur ist ein wesentlicher Standortfaktor, zukünftig soll der Erwerb von Anteilen an der Infrastruktur sowie auch der Erwerb von Anteilen an Unternehmen, die Technologie-Komponenten bspw. zur Steuerung liefern, strenger geprüft werden Nachschärfung im Bereich Kritische Digitale Infrastrukturen : Ausweitung auf relevante Komponenten zur Steuerung und Betrieb im Bereich Digitale Souveränität, Konnektivität oder bspw. Satelliten Navigation

: Ausweitung auf relevante Komponenten zur Steuerung und Betrieb im Bereich Digitale Souveränität, Konnektivität oder bspw. Satelliten Navigation Ausweitung im Bereich Logistik und Lieferketten

Verstärkte Kontrolle im Bereich Recycling & Abbau von Rohstoffen

Medizin und Gesundheit: Senkung der Prüfschwelle von derzeit 25 Prozent auf 10 Prozent Eigentumserwerb im Bereich Medizin und Gesundheit

Senkung der Prüfschwelle von derzeit 25 Prozent auf 10 Prozent Eigentumserwerb im Bereich Medizin und Gesundheit Ausweitung der Prüfbereiche auf sämtliche Schlüsseltechnologien der Industriestrategie: insbesondere Elektromobilität, Umwelttechnologie sowie Luftfahrt & Raumfahrt Stärkere Kontrolle zum Schutz vor geopolitischen Abhängigkeiten Einführung eines neuen auslösenden Prüfkriteriums

Wenn das Herkunftsland eines Investors bereits mehr als 40 Prozent der weltweiten Fertigungskapazitäten hält, soll geprüft werden Ausweitung der Kontrolle auf Lizenzerwerb Derzeit umfasst die Investitionskontrolle nur den Erwerb von Unternehmensanteilen, nicht aber wenn jemand das Recht an einem bestimmten Produkt via Lizenz sichert

Im Rahmen der Novelle soll diese Lücke geschlossen werden

Geplante Weiterentwicklung - Chancen: „Made in Austria“-Verpflichtung soll Wertschöpfung und Arbeitsplätze sichern

„Wir wollen für Direktinvestitionen weiter attraktiv sein und wollen mit einer ‚Made in Austria‘-Verpflichtung sicherstellen, dass bei Unternehmensübernahmen Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Österreich gestärkt werden“, so Hattmannsdorfer.

Im Rahmen der Auflagenerteilung bei Investitionskontrollen soll eine Fokussierung auf „Made in Austria“ eingeführt werden.

Erwirbt ein Investor Eigentumsanteile unter Auflagen, soll es die Möglichkeit geben, eine Verpflichtung zu Investitionen in Forschung, Entwicklung und Arbeitsplätze geben.

Investitionskontrolle 2025: 150 Verfahren abgeschlossen, zwei Vorhaben untersagt

2025 belief sich der Bestand ausländischer Direktinvestitionen in Österreich auf rund 245 Milliarden Euro. Auch die Zahl der Investitionskontrollverfahren ist gestiegen. Das Wirtschaftsministerium schloss 2025 insgesamt 150 Verfahren ab, nach 135 im Jahr 2024 und 103 im Jahr 2023. Am häufigsten betroffen war die Informationstechnik, gefolgt von Gesundheit sowie Verkehr und Transport.

98 Vorhaben erhielten bereits in der ersten Prüfphase eine Genehmigung. Drei Investitionen genehmigte das Ministerium unter Auflagen, zwei Vorhaben untersagte es. In einem Fall bestand der Verdacht, dass Russland-Sanktionen umgangen werden sollten.

Hier finden Sie Grafiken zum Jahresbericht zur Investitionskontrolle 2025 zum Download.